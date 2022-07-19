Резніков розповів, скільки Himars потрібно Україні для контрнаступу

ЗСУ знищили понад 30 об'єктів РФ, коли використовувати лише вісім систем Himars

Системи Himars зможуть змінити правила гри на полі бою

Україні треба принаймні 50 систем Himars та M270, щоб ефективно стримувати ворога, а для ефективного контрнаступу – принаймні 100 таких систем. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков під час дискусії, організованої Atlantic Council, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Ці системи дозволили нам знищити близько 30 командних пунктів і складів боєприпасів, коли ми почали використовувати лише вісім систем Himars. Наскільки, я знаю, у нас їх буде більше. Це значно сповільнило російський наступ і різко зменшило інтенсивність їхнього артилерійського обстрілу. Так що це того варто. Ми вдячні нашим партнерам за Himars і M270. Щоб ефективно стримувати ворога, нам потрібно принаймні 50 таких систем, враховуючи те, що наш фронт - майже 2500 км, це відстань між Барселоною та Варшавою», – сказав міністр.

На думку Резнікова, для ефективного контрнаступу Україні знадобиться щонайменше 100 таких систем, «які зможуть змінити правила гри на полі бою».

Міністр пояснив, що російські позиції знаходяться далеко від українських позицій, тому Україні потрібні ракетні системи дальністю понад 100-150 км, щоб уразити їх.

«Системи великої дальності дозволили б нам повністю зруйнувати логістику та швидко відрізати російських військових від їхньої підтримки», – зазначив Резніков.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що завдяки американським ракетним установкам Himars українським військам вдалося стабілізувати ситуацію на фронті.

Як відомо, українські військові все частіше повідомляють про успішні удари по російських командних пунктах, складах боєприпасів на окупованих Росією територіях. ЗСУ почали завдавати успішних ударів по російських тилах після того, як до України прибули передані США системи залпового вогню Himars, які можуть вражати цілі на відстані близько 70-80 кілометрів.

Раніше заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов повідомив, що окупанти змушені переносити свої склади з боєприпасами та пальним на більшу відстань від фронту. Наразі розглядається можливість розташування складів російської армії бригадного рівня на відстані 100 км від лінії фронту, складів корпусового рівня – 150 км від лінії фронту.

Раніше радник Банкової Олексій Арестович повідомляв, що вороги масово переміщають склади боєприпасів.

Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник раніше повідомив, що системи залпового вогню Himars вже знищили понад 30 логістичних об’єктів російських військ.



