В Україну прибули РСЗВ Mars II із Німеччини

Системи призначені для знищення живої сили та техніки супротивника

Реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) MARS II вже в Україні. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у Twitter.

«В Україну прибув третій брат у родині Long Hand – РСЗВ MARS II з Німеччини. Дякую Німеччині та особисто моїй колезі міністру оборони Крістіні Ламбрехт за ці системи. Наші артилеристи вітають німецьких партнерів!» – йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомлялося, Німеччина передала Україні реактивні системи залпового вогню Mars II і ще три гаубиці PzH 2000.

Загалом Україна отримала від Німеччини вже 10 гаубиць PzH 2000. Ламбрехт також підтвердила, що Берлін передасть 30 зеніток Gepard, перші з яких надійшли напередодні. Крім того, у вересні німецька сторона надасть радар типу «Кобра» для виявлення артилерійських знарядь.

Що відомо про систему Mars II

Це реактивна система залпового вогню, прийнята на озброєння Бундесверу 1990 року. А ще це аналог американської M270 MLRS, але з деякими доопрацюваннями, які стосуються збільшених розмірів та маси.

Системи Mars II призначені для знищення живої сили та техніки супротивника, артилерійських батарей, засобів ППО, командних пунктів та вузлів зв'язку, а також для дистанційного мінування місцевості.

Складається з пускової установки на гусеничному шасі, апаратури керування вогнем та транспортної машини. Використовує некеровані ракети з кумулятивно-уламковими бойовими частинами або касетними. Вага ракети становить 107 кг, дальність польоту – 40 км. Кумулятивний бойовий елемент пробиває броню завтовшки до 140 мм.

Некеровані ракети з кумулятивно-уламковою частиною мають дальність польоту 32 км та вагу 159 кг. У свою чергу, протитанкова некерована ракета TGW забезпечена бойовими елементами, що самонаводяться, і розрахована на дальність польоту до 45 км.