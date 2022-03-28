Україна просить ООН ввести спецмісію в Чорнобильську зону

Мілітаризація зони відчуження та Чорнобильської АЕС становить дуже серйозний ризик пошкодження ізоляційних споруд, що побудовані над четвертим енергоблоком станції

Україна вимагає від Радбезу ООН вжити заходів з демілітаризації зони відчуження Чорнобильської АЕС. Про це повідомила віцепрем’єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук на брифінгу.

«В контексті ядерної безпеки, безвідповідальні та непрофесійні дії російських військових становлять дуже серйозну загрозу не тільки для України, а й для сотень мільйонів європейців. Тому ми вимагаємо від Радбезу ООН негайно вжити заходів з демілітаризації зони відчуження Чорнобильської АЕС та введення туди спеціальної місії ООН для усунення ризику повторення Чорнобильської аварії в результаті дій російських окупаційних військ», – заявила вона.

Верещук підкреслила, що продовження мілітаризації зони відчуження та Чорнобильської АЕС становить дуже серйозний ризик пошкодження ізоляційних споруд, що побудовані над четвертим енергоблоком станції.

За її словами, таке пошкодження неминуче призведе до потрапляння в атмосферу значної кількості радіоактивного пилу та зараження ним Європи.

«Окупанти ігнорують ці загрози та продовжують транспортувати та зберігати значну кількість боєприпасів в безпосередній наближеності до атомної станції», – додала вона.

Нагадаємо, у Чорнобилі російські війська все частіше застосовують старі та некондиційні боєприпаси з високим ризиком детонації.

Крім того, відзначається продовження мілітаризації російськими військами зони відчуження Чорнобильської АЕС, що суттєво підвищує ризик пошкодження ізоляційних споруд, побудованих над четвертим енергоблоком станції після її вибуху в 1986 році.

У Генштабі наголошують, що таке пошкодження неминуче призведе до потрапляння в атмосферу значної кількості радіоактивного пилу та зараження ним не лише України, але й інших країн Європи.

Загрози та застереження загарбницькі війська Росії ігнорують, продовжуючи транспортувати й зберігати значну кількість боєприпасів у безпосередній близькості від атомної станції.

20 березня на Чорнобильскій атомній електростанції, яку захопили російські військові й утримували в заручниках працівників, вдалося провести часткову ротацію персоналу та евакуацію осіб, які там знаходилися.

ООН вважає можливим ядерний конфлікт через війну в Україні.