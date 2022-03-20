На ЧАЕС проведено часткову ротацію: персонал працював близько 600 годин

Персонал ЧАЕС перебував на робочих місцях близько 600 годин

За 20 березня вдалося вивезти 64 особи персоналу ЧАЕС

На Чорнобильскій атомній електростанції, яку захопили російські військові й утримували в заручниках працівників, сьогодні вдалося провести часткову ротацію персоналу та евакуацію осіб, які там знаходилися. Про це повідомляє Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС».

За цей день вдалося вивезти 64 особи:

50 осіб змінного персоналу ЧАЕС

9 службовців Національної гвардії України (8 жінок та 1 онкохворий)

1 службовиця Держаної служби надзвичайних ситуацій

4 «сталкери»

На заміну евакуйованого персоналу ЧАЕС відправилося 46 добровольців-працівників станції для виконання службових обовʼязків та для забезпечення функціонування підприємства.

Нагадаємо, що персонал, перебував на робочих місцях близько 600 годин, героїчно виконуючи свої професійні обовʼязки та підтримуючи належний рівень безпеки.

Деталі ротації будуть надані згодом.

Як повідомлялося, електропостачання на ЧАЕС відновлено. Міністерство енергетики розповіло деталі. Однак згодом окупанти знову пошкодили лінію електропередачі до ЧАЕС і Славутича.

Крім того, ООН вважає можливим ядерний конфлікт через війну в Україні.

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