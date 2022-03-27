Тонни реактивних снарядів росіян можуть здетонувати поблизу ЧАЕС – Генштаб

Загарбники можуть пошкодити ізоляційні споруди ЧАЕС

У Чорнобилі російські війська все частіше застосовують старі та некондиційні боєприпаси з високим ризиком детонації. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

«Ворог на тимчасово зайнятих територіях продовжує порушувати вимоги Міжнародного гуманітарного права, вдається до викрадення та залякування місцевих жителів, утримує цивільних громадян України в заручниках», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через порушення підрозділами Сил оборони тилового постачання російських військ у населених пунктах Іванків та Оране Київської області загарбники просять у населення їжу, поводяться не агресивно, факти мародерства не зафіксовані.

Крім того, відзначається продовження мілітаризації російськими військами зони відчуження Чорнобильської АЕС, що суттєво підвищує ризик пошкодження ізоляційних споруд, побудованих над четвертим енергоблоком станції після її вибуху в 1986 році.

У Генштабі наголошують, що таке пошкодження неминуче призведе до потрапляння в атмосферу значної кількості радіоактивного пилу та зараження ним не лише України, але й інших країн Європи.

Загрози та застереження загарбницькі війська Росії ігнорують, продовжуючи транспортувати й зберігати значну кількість боєприпасів у безпосередній близькості від атомної станції.

За даними Генштабу, підрозділи Східного воєнного округу збройних сил Російської Федерації щодня транспортують з бази тилового забезпечення, розгорнутої в Наровлянському районі Гомельської області республіки Білорусь, десятки тон реактивних снарядів, снарядів для ствольної артилерії й мінометних боєприпасів.

Транспортний коридор загарбників проходить через місто Прип’ять та в кількох сотнях метрів від ізоляційних споруд атомної станції. Подальше зберігання боєприпасів здійснюється в сусідньому до міста Прип’ять місті Чорнобиль, що також знаходиться на незначній відстані від АЕС.

У Чорнобилі російські війська розгорнули тимчасовий пункт управління угрупованням військ Східного воєнного округу, а також командний пункт 38-ї окремої мотострілецької бригади.

За інформацією Генштабу, росіяни дедалі частіше використовують старі та некондиційні боєприпаси. Так, 165-а артилерійська бригада з Білогірська Амурської області, що входить до угруповання, отримала дозвіл на використання зазначених боєприпасів. Наголошується, що це підвищує ризик їхньої детонації навіть під час завантаження та транспортування. Факти такої самодетонації боєприпасів на російських військових складах та арсеналах є добре відомими та відбуваються регулярно.

Сили оборони продовжують систематично завдавати втрат ворогу на всіх напрямках.

20 березня на Чорнобильскій атомній електростанції, яку захопили російські військові й утримували в заручниках працівників, вдалося провести часткову ротацію персоналу та евакуацію осіб, які там знаходилися.

ООН вважає можливим ядерний конфлікт через війну в Україні.