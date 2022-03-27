Ердоган погодив з Путіним місце для переговорів України та Росії

Ердоган та Путін домовилися, що зустріч переговорних команд Росії та України відбудеться у Стамбулі

Переговори між Україною і Росією відбудуться у Стамбулі

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. На зустрічі обговорювалися переговори Росії та України через війну. Про це повідомляє «Анадолу».

Як повідомляє видання, Ердоган та Путін домовилися, що наступна зустріч переговорних команд Росії та України відбудеться у Стамбулі.

«Підкресливши необхідність якнайшвидшого встановлення режиму припинення вогню та миру між Росією та Україною та покращення гуманітарної ситуації в регіоні, президент Ердоган заявив, що Туреччина й надалі всіляко сприятиме цьому процесу», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, раніше представник української делегації на переговорах Давид Арахамія повідомляв, що новий раунд переговорів між Україною та Росією відбудеться в очному форматі в Туреччині наприкінці березня.

Нагадаємо, що Україна і Росія провели уже кілька раундів переговорів, які нічим конкретним не завершилися. Втім, радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що перемовини між Україною та Росією щодо війни тривають досить конструктивно, зокрема, Росія робить багато для того, щоб домовитись.

14 березня, Офіс президента повідомив про паузу в переговорах з Росією.

Перемовини відновилися у вівторок, 15 березня. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомляв, що розглядаються загальні питання врегулювання, припинення вогню, виведення військ із території країни.

Нагадаємо, що Подоляк заявив про необхідність зустрічі Зеленського з Путіним, бо тільки вона є ключовою в тому, щоб в Україні був мир.

21 березня, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відмовляється виконувати ультиматуми Росії.