Україна та Індонезія підписали угоду про безвіз

Країни введуть безвізовий режим

Кабінет міністрів на засіданні схвалив проєкт угоди з урядом Індонезії про взаємне скасування візових вимог. Про це повідомляє «Укрінформ» і нардеп Олексій Гончаренко, який був присутній на засіданні.

Проєкт передбачає безвізові поїздки терміном до 30 днів протягом кожного візиту громадян України до Індонезії і строком до 30 днів протягом 60 днів для поїздок громадян Індонезії в Україну. Рішення уряду було підтримано без обговорення.

Зараз між Україною та Індонезією діє несиметричний візовий режим – громадяни України можуть літати без віз до Індонезії терміном до 30 діб, а громадянам Індонезії для вʼїзду в Україну на такий же термін повинні оформляти візи.

Нагадаємо, що Україна та Алжир підпишуть угоду про безвіз.

Крім того, глава МЗС України прокоментував можливе скасування безвізу з ЄС.