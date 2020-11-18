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    Події в Україні

    Україна та Індонезія підписали угоду про безвіз

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    <span>Кабмін схвалив проект Угоди про взаємне скасування візових вимог між країнами</span> - Україна та Індонезія підписали угоду про безвіз
    Кабмін схвалив проект Угоди про взаємне скасування візових вимог між країнами

    Країни введуть безвізовий режим

    Кабінет міністрів на засіданні схвалив проєкт угоди з урядом Індонезії про взаємне скасування візових вимог. Про це повідомляє «Укрінформ» і нардеп Олексій Гончаренко, який був присутній на засіданні.

    Проєкт передбачає безвізові поїздки терміном до 30 днів протягом кожного візиту громадян України до Індонезії і строком до 30 днів протягом 60 днів для поїздок громадян Індонезії в Україну. Рішення уряду було підтримано без обговорення.

    Зараз між Україною та Індонезією діє несиметричний візовий режим – громадяни України можуть літати без віз до Індонезії терміном до 30 діб, а громадянам Індонезії для вʼїзду в Україну на такий же термін повинні оформляти візи.

    Нагадаємо, що Україна та Алжир підпишуть угоду про безвіз.

    Крім того, глава МЗС України прокоментував можливе скасування безвізу з ЄС.

    Теги: безвізовий режим Олексій Гончаренко візи Індонезія Україна
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