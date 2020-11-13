Посол ЄС нагадав Україні, від чого залежить безвіз

Матті Маасікас повідомив про залежність безвізу і фінансової допомоги Україні від боротьби з корупцією

Європейський дипломат наголосив, що Україна мусить боротися з корупцією

Очільник представництва ЄС в Україні Матті Маасікас нагадав, що допомога Україні від Міжнародного валютного фонду і Євросоюзу, а також збереження безвізового режиму залежать від боротьби з корупцією. Про це він написав у Twitter.

«Економічна стабільність України значною мірою забезпечується кредитом МВФ у розмірі $5 млрд, вона може отримати ще 1,2 млрд євро допомоги від ЄС (а також продовжувати користуватися безвізовим режимом). Обидві організації ставлять свою допомогу в залежність від боротьби з корупцією», - написав посол.

При цьому він поширив статтю «Конституційний Суд України атакує антикорупційні закони», яка опублікована у виданні The Economist.

Ukraine’s economic stability is bolstered by a $5bn loan from the IMF. It stands to get another €1.2bn in aid from the EU (as well as continuing to enjoy visa-free travel in it). Both organisations make their assistance conditional on fighting corruption. https://t.co/OJSEKnmmyf — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) November 13, 2020





Напередодні заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявив, що «оперативні дії президента Володимира Зеленського дозволили зняти питання про втрату Україною безвізового режиму з Європейським союзом».

Раніше глава МЗС України прокоментував можливе скасування безвізу з ЄС.

Наприкінці жовтня МВФ відреагував на рішення Конституційного суду щодо е-декларацій.

Зеленський запропонував законопроект, який передбачає повне оновлення КС. Антикорупційний комітет відмовився розглядати пропозицію президента, назвавши її антиконституційною. Комітет підтримав законопроект спікера Ради Дмитра Разумкова, який пропонує врегулювати кризу без розпуску суду.

3 листопада ВАКС був змушений закрити справу проти колишнього голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля, якого звинувачували в недостовірному декларуванні.

5 листопада ВАКС закрив справу проти мера Одеси Геннадія Труханова щодо брехні у е-декларації.

12 листопада ВАКС закрив справи проти колишнього гендиректора «Укроборонпрому» Павла Букіна та голови Дружківського міського суду Геннадія Молібога.

Всі ці справи були закриті через рішення Конституційного суду скасувати е-декларування.

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