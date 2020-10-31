Глава МЗС України прокоментував можливе скасування безвізу з ЄС

Міністр закордонних справ України відзначив, що станом на зараз безвіз захищений

За словами Кулеби, якщо не будуть знайдені системні рішення – то «всі проблеми збільшуватимуться в геометричній прогресії»

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що станом на зараз безвіз з Європейським Союзом захищений, але, якщо не буде знайдене системне рішення для подолання негативних наслідків скандального рішення Конституційного суду, то всі проблеми для України «збільшуватимуться в геометричній прогресії»

Про це він сказав в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

«Безвізовий режим з Євросоюзом вчора захистили президент, РНБО та уряд, рішуче вживши заходи, які показали нашим партнерам, що рішення Конституційного суду, яке по суті демонтує антикорупційну інфраструктуру, воно знайде спротив у влади, і ми станемо на захист антикорупційної інфраструктури», - заявив Кулеба.

Міністр відзначив, що станом на зараз безвіз захищений, але, якщо не буде знайдене системне рішення тієї проблеми, яку створив Конституційний суд, то постраждає не лише безвіз.

«Ми втратимо підтримку країн, з якими у нас найбільша торгівля, з якими у нас найбільші реформи, які найбільше підтримують нас у боротьбі із російською агресією. Ми вчора тимчасові рішення ухвалили для того, щоб врятувати ситуацію – завдяки його (президента) рішучості ми змогли погасити пожежу, яка палала в багатьох столицях через рішення Конституційного суду», – наголосив він.

Водночас, за словами Кулеби, якщо не будуть знайдені системні рішення – то «всі проблеми збільшуватимуться в геометричній прогресії».

Нагадаємо, міністр юстиції вважає, що конституційну кризу неможливо вирішити виключно буквою Закону.

До слова, секретар РНБО заявив про причетність Росії до рішення Конституційного суду.

Зазначимо, Європарламент підтримав ідею звільнення усіх суддів Конституційного суду.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило список депутатів, які подали до Конституційного суду подання щодо антикорупційного законодавства. Саме за їх поданням КСУ ухвалив нещодавнє скандальне рішення.

Раніше Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій.

28 жовтня НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного суду.

У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.

Також судді вважають, що антикорупційна і судова реформи повинні реалізовуватися без порушення принципу незалежності судової влади.

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнавши його рішення про декларування «нікчемним».

Також нагадаємо, що очільник Конституційного суду не збирається йти у відставку.

До слова, 30 жовтня біля Конституційного суду України відбулася акція протесту через скандальне скасування суддями е-декларацій.