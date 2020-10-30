Євросоюзу пропонують скасувати безвіз, але лише для депутатів ОПЗЖ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Потрібно, щоб не усі українці ставали заручниками, а відповіли конкретні винуватці, – пояснила Гопко.

Екснардепка не проти санкцій за скасування е-декларацій, але не для всіх українців

Голова парламентського комітету у закордонних справах 8 скликання Ганна Гопко підтримала скасування електронного декларування, але не для всіх українців. Про це пише «Главком».

За словами Гопко, тільки конкретні винуватці мають нести відповідальність за скасування безвізу.

«Скасування безвізу – це дипломатичний процес. Можна говорити з європейськими партнерами і пропонувати їм скасувати візи для тих депутатів, які внесли подання до Конституційного суду, створивши для країни таку загрозу. Бо вони розповідають, що не люблять Захід, але їхні діти вчаться там в елітних навчальних закладах. Потрібно, щоб не усі українці ставали заручниками, а відповіли конкретні винуватці», – пояснила Гопко.

Нагадаємо, що 29 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував термінове засідання Радбезу через скасування Конституційним судом е-декларування. ЗМІ повідомили, що рішення Конституційного суду є підставою для ЄС тимчасово призупинити безвіз з Україною.

28 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій. Після цього НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного суду.

У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що рішення суддів проти антикорупційних органів можуть нести негативні наслідки для європейської інтеграції України.