Україна та Алжир підпишуть угоду про безвіз

Підписати угоду уповноважили заступника міністра закордонних справ з питань цифрового розвитку Дмитра Сеніка

Україна підпише угоду про безвіз з Алжиром для пред'явників дипломатичних та службових паспортів. Про це повідомив народний депутат від партії «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко у своєму Тelegram-каналі.

«На часткову зміну абзацу другого розпорядження Кабінету міністрів України від 9 вересня 2020 року №1100 «Про підписання Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Алжирської Народної Демократичної Республіки про взаємне скасування візових вимог для пред'явників дипломатичних та службових паспортів» уповноважити заступника міністра закордонних справ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Сеніка Дмитра Юрійовича підписати Угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Алжирської Народної Демократичної Республіки про взаємне скасування візових вимог для пред'явників дипломатичних та службових паспортів», – йдеться в тексті розпорядження Кабміну, яке опублікував нардеп.

Нагадаємо, що глава МЗС України прокоментував можливе скасування безвізу з ЄС.

Нагадаємо, міністр юстиції вважає, що конституційну кризу неможливо вирішити виключно буквою Закону.

До слова, секретар РНБО заявив про причетність Росії до рішення Конституційного суду.

Зазначимо, Європарламент підтримав ідею звільнення усіх суддів Конституційного суду.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило список депутатів, які подали до Конституційного суду подання щодо антикорупційного законодавства. Саме за їх поданням КСУ ухвалив нещодавнє скандальне рішення.

Раніше Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій.

28 жовтня НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного суду.

У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.

Також судді вважають, що антикорупційна і судова реформи повинні реалізовуватися без порушення принципу незалежності судової влади.

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнавши його рішення про декларування «нікчемним».

Також нагадаємо, що очільник Конституційного суду не збирається йти у відставку.

До слова, 30 жовтня біля Конституційного суду України відбулася акція протесту через скандальне скасування суддями е-декларацій.