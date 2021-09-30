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    Події в Україні

    Україна та Румунія розпочали спільні військові навчання

    Контрадмірали Олексій Неїжпапа та Міхай Панайт під час відкриття військових навчань Reverine-2021 у Тулчі - Україна та Румунія розпочали спільні військові навчання
    Контрадмірали Олексій Неїжпапа та Міхай Панайт під час відкриття військових навчань Reverine-2021 у Тулчі
    фото: Agerpres

    Навчання проходять на Дунаї

    Близько 600 румунських та українських солдатів беруть участь цього тижня у військових навчаннях на Дунаї Riverine-2021, у Тулчі (Румунія) та в Ізмаїлі (Україна), під керівництвом румунської річкової флотилії «Михаїл Когелнічану», повідомляє «Главком» із посиланням на Agerpres.

    Двосторонні навчання, які тривають вже чотири роки, мають на меті зміцнити військове співробітництво між двома країнами у військово-морській сфері. Офіційне відкриття навчання відбулося у вівторок.

    «У загальноєвропейському контексті ми маємо спільні інтереси, спільний кордон, що закликає нас до спільних дій», – сказав командувач ВМС України контрадмірал Олексій Неїжпапа.

    Своєю чергою, начальник штабу Військово-морських сил Румунії (SMFNR), контрадмірал Міхай Панайт відзначив, що основним здобутком спільних навчань за останні чотири роки, є встановлення довірчих відносин між Україною та Румунією, на основі яких забезпечується стабільність у регіоні.

    «Вперше у нас є взводи морської піхоти, які виконують складні дії за сценарієм, розробленим двома командами планування, і варто згадати, що вперше беруть участь у цьому важливому навчанні водолази», – сказав контрадмірал Міхай Панайт.

    До слова, сьогодні у місті під Києвом лунають постріли та вибухи. Але причин для хвилювання немає, оскільки 29 та 30 вересня у Броварах тривають військово-тренувальні навчання з територіальної оборони-2021.

    Напередодні генштаб Збройних сил показав, як українські та британські військові «знищили» ворожий десант біля Азовського моря.


    Теги: Генштаб Румунія військові навчання військові навчання Україна Дунай ВМС кордон Олексій Неїжпапа
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    Україна та Румунія розпочали спільні військові навчання