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    У місті під Києвом лунають постріли та вибухи: що відбувається (фото, відео)

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    Навчання підрозділів територіальної оборони у Броварах триватимуть два дні - У місті під Києвом лунають постріли та вибухи: що відбувається (фото, відео)
    Навчання підрозділів територіальної оборони у Броварах триватимуть два дні
    Фото: news_brovary/Instagram

    На території Броварського району тривають тактико-спеціальні навчання з територіальної оборони

    У четвер, 30 вересня, вранці мешканців міста Бровари, що під Києвом, налякали звуки пострілів.

    Але причин для хвилювання немає, оскільки 29 та 30 вересня в місті тривають військово-тренувальні навчання з територіальної оборони-2021.

    У цей час можна побачити на вулицях військових, почути постріли та вибухи піротехнічних засобів.

    Головне управління Нацполіції в Київській області повідомляє, що на території Броварського району з 22 вересня до 1 жовтня проводяться тактико-спеціальні навчання з територіальної оборони із залученням резервістів, військовозобов’язаних та представників ЗСУ.

    «Метою тактико-спеціальних навчань є попередження диверсій і терактів на об'єктах критичної інфраструктури регіону. Під час тренувань будуть використовуватися холості набої та пристрої для імітації вибухів. Просимо громадян з розумінням поставитися до певних незручностей, які можуть виникнути під час проведення вказаних заходів та зберігати спокій!» – ідеться в повідомленні поліції.

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    У місті під Києвом лунають постріли та вибухи: що відбувається (фото, відео)
    У місті під Києвом лунають постріли та вибухи: що відбувається (фото, відео)
    У місті під Києвом лунають постріли та вибухи: що відбувається (фото, відео)
    Фото: Нацполіція

    Місцева влада закликає мешканців міста сприймати усе як належне, чітко дотримуватися рекомендацій та вказівок військових з розпізнавальними знаками «територіальна оборона», працівників правоохоронних органів та медичних служб.

    У випадку надзвичайних ситуацій або підозри щодо неї слід телефонувати на лінію «102» або на «гарячу лінію» Броварської міської ради +3804594-6-11-11.

    Теги: Національна поліція України військові навчання Київщина
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    У місті під Києвом лунають постріли та вибухи: що відбувається (фото, відео)