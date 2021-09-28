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    Пентагон успішно випробував гіперзвукову ракету

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    Концепт гіперзвукової повітряно-реактивної силової установки (HAWC) - Пентагон успішно випробував гіперзвукову ракету
    Концепт гіперзвукової повітряно-реактивної силової установки (HAWC)
    фото: darpa.mil

    Ракета вп'ятеро перевищила швидкість звуку

    Міноборони США оголосило про успішне випробування ракети нового покоління, швидкість якої вп’ятеро перевищує звукову. Про це йдеться в офіційному повідомленні, оприлюдненому на сайті Управління перспективних дослідницьких програм (DARPA) міноборони США.

    «Минулого тижня DARPA у партнерстві з ВПС США провела польотне випробування свого концепту гіперзвукової повітряно-реактивної силової установки (HAWC)», – зазначає оборонне відомство.

    Повідомляється, що ракета побудована компанією Raytheon Technologies. Під час випробувань вона була випущена з літака, після чого включився надзвуковий прямоточний двигун Northrop Grumman. У результаті ракета досягла швидкості понад п'ять махів (тобто вп'ятеро перевищила швидкість звуку).

    При цьому зазначається, що ракета HAWC найкраще працює в атмосфері, насиченій киснем, тобто на відносно невеликих висотах.

    «Вона може уражати цілі набагато швидше, ніж дозвукові ракети, і має значну кінетичну енергію навіть без вибухових речовин», – додали у військовому відомстві.

    Керівник програми HAWC Ендрю Кнедлер зауважив, що успішні випробування продемонстрували можливості гіперзвукових ракет як високоефективного інструменту для американських збройних сил.

    Нагадаємо, навесні цього року у США перші випробування гіперзвукової ракети завершилися невдачею.

    У вересні минулого року американські військові успішно випробували два прототипи гіперзвукових ракет, розроблених компаніями Lockheed Martin і Raytheon.

    Ці ракети літали самостійно. Вони пройшли випробування на навантаження і можливість витримати швидкість, в п'ять разів перевищує швидкість звуку.

    Теги: США військові навчання військові Пентагон ракета
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    Пентагон успішно випробував гіперзвукову ракету