Пентагон успішно випробував гіперзвукову ракету

Ракета вп'ятеро перевищила швидкість звуку

Міноборони США оголосило про успішне випробування ракети нового покоління, швидкість якої вп’ятеро перевищує звукову. Про це йдеться в офіційному повідомленні, оприлюдненому на сайті Управління перспективних дослідницьких програм (DARPA) міноборони США.

«Минулого тижня DARPA у партнерстві з ВПС США провела польотне випробування свого концепту гіперзвукової повітряно-реактивної силової установки (HAWC)», – зазначає оборонне відомство.

Повідомляється, що ракета побудована компанією Raytheon Technologies. Під час випробувань вона була випущена з літака, після чого включився надзвуковий прямоточний двигун Northrop Grumman. У результаті ракета досягла швидкості понад п'ять махів (тобто вп'ятеро перевищила швидкість звуку).

При цьому зазначається, що ракета HAWC найкраще працює в атмосфері, насиченій киснем, тобто на відносно невеликих висотах.

«Вона може уражати цілі набагато швидше, ніж дозвукові ракети, і має значну кінетичну енергію навіть без вибухових речовин», – додали у військовому відомстві.

Керівник програми HAWC Ендрю Кнедлер зауважив, що успішні випробування продемонстрували можливості гіперзвукових ракет як високоефективного інструменту для американських збройних сил.

Нагадаємо, навесні цього року у США перші випробування гіперзвукової ракети завершилися невдачею.

У вересні минулого року американські військові успішно випробували два прототипи гіперзвукових ракет, розроблених компаніями Lockheed Martin і Raytheon.

Ці ракети літали самостійно. Вони пройшли випробування на навантаження і можливість витримати швидкість, в п'ять разів перевищує швидкість звуку.