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    Події в Україні

    Українські та британські військові «знищили» ворожий десант біля Азовського моря (фото)

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    Українські морпіхи та британські стрільці у ході навчань прорвали передній край оборони противника - Українські та британські військові «знищили» ворожий десант біля Азовського моря (фото)
    Українські морпіхи та британські стрільці у ході навчань прорвали передній край оборони противника
    фото: генштаб ЗСУ

    Відповідно до легенди навчань українсько-британський підрозділ відпрацьовував контрнаступальні дії

    Українські військові знищили морський десант противника в рамках військових навчань «Об'єднані зусилля-2021». В операції залучили авіацію, танкові підрозділи і артилерію, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

    За легендою навчань, на українське узбережжя Азовського моря висадився морський десант умовного противника для надання підтримки основним силам. Підрозділи України та Британії завдали контрудар по них.

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    Українські та британські військові «знищили» ворожий десант біля Азовського моря (фото)
    Українські та британські військові «знищили» ворожий десант біля Азовського моря (фото)
    Українські та британські військові «знищили» ворожий десант біля Азовського моря (фото)
    Українські та британські військові «знищили» ворожий десант біля Азовського моря (фото)
    Українські та британські військові «знищили» ворожий десант біля Азовського моря (фото)
    Українські та британські військові «знищили» ворожий десант біля Азовського моря (фото)
    Українські та британські військові «знищили» ворожий десант біля Азовського моря (фото)
    Українські та британські військові «знищили» ворожий десант біля Азовського моря (фото)
    Українські та британські військові «знищили» ворожий десант біля Азовського моря (фото)
    Українські та британські військові «знищили» ворожий десант біля Азовського моря (фото)
    Українські та британські військові «знищили» ворожий десант біля Азовського моря (фото)

    Так, літаки Су-24М нанесли бомбовий удар по ворожому командно-спостережному пункту з метою порушення управління військами.

    Для знищення передової позиції противника командиром багатонаціональної батальйонної тактичної групи прийнято рішення провести маневр «охоплення з флангів» із застосуванням танкового підрозділу.

    Далі українські морпіхи на БТР-80 та британські стрільці на бронемашинах «Козак-2М» прорвали передній край оборони противника та продовжили рух в глибину його бойових порядків.

    Водночас тактична ланка вертольотів нанесла удар некерованими авіаційними ракетами по морському десанту противника, який йшов на допомогу основним силам.

    У підсумку українсько-британський підрозділ спільними діями успішно виконав поставлене навчально-бойове завдання.

    Теги: ЗСУ військові навчання військові Азовське море Велика Британія Україна
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    Українські та британські військові «знищили» ворожий десант біля Азовського моря (фото)