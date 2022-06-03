  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
  4. РФ вже вивезла в Сирію викраденого в Україні зерна на понад $40 млн
рус
    Економіка та фінанси

    РФ вже вивезла в Сирію викраденого в Україні зерна на понад $40 млн

    В окупованому Севастополі загарбники завантажують судно &laquo;Матрос Позинич&raquo; зерном - РФ вже вивезла в Сирію викраденого в Україні зерна на понад $40 млн

    В окупованому Севастополі загарбники завантажують судно «Матрос Позинич» зерном

    фото: Maxar

    За останні три місяці до Сирії прибуло понад 100 тис. тонн награбованої української пшениці

    Росія вже вивезла в Сирію близько 100 тисяч тонн зерна, викраденого в Україні від початку повномасштабної війни. Про це повідомило посольство України в Бейруті в коментарі Reuters.

    За даними посольства, один вантаж був на судні «Матрос Позинич», яке ходить під прапором РФ.

    За даними фінансової фірми Refinitiv, судно завантажували зерном в окупованому Севастополі. «Матрос Позинич» мав зазначену дату відправлення 19 травня, а місце розвантаження — Сирія.

    За даними посольства, зерно, що прибуло на борту «Матрос Позинич», було викрадено з українських сховищ в окупованих районах. Усього, за останні три місяці до Сирії прибуло понад 100 тис. тонн награбованої української пшениці. За світових цін на пшеницю вище $400 за тонну такий обсяг коштує понад $40 млн.

    Нагадаємо, супутники зафіксували, як до сирійського порту Латакія прибуло російське судно з великою кількістю зерна, імовірно, викраденого в України. Це вже другий рейс за останні чотири тижні. Знімки були оприлюднені компанією Maxar Technologies. На кадрах, які були зроблені 27 травня, зображений балкер «Матрос Позинич».

    Як відомо, Росія продовжує викрадати в Україні зерно. Вони вивозять його до тимчасово окупованого Криму.

    За підрахунками української влади, росіяни можуть вкрасти 3 млн тонн пшениці, яка залишилася на окупованих територіях.

    Крім того, Росія заблокувала в українських портах експорт близько 20 млн тонн зерна. У зв'язку з цим у світі може виникнути продовольча криза.

    Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та президент Туреччини Тайіп Ердоган домовилися спільно працювати над розблокуванням каналів постачання зерна з України.

    Як повідомлялося, Росія готова створити прохід для експорту українського зерна, але виставила умови.

    Читайте також:


    Теги: росія окупанти війна зерно Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    РФ вже вивезла в Сирію викраденого в Україні зерна на понад $40 млн