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    Події в Україні

    Окупанти обстрілюють українські поля запальними снарядами (відео)

    Рашисти планують знищити український урожай - Окупанти обстрілюють українські поля запальними снарядами (відео)
    Рашисти планують знищити український урожай
    скрін з відео

    Єрмак зазначив, що «продовольчий тероризм» слід зупинити

    Російські війська обстрілюють українські поля запальними снарядами, аби знищити врожай. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

    «Ті, хто створює світову продовольчу кризу, намагаючись реконструювати Голодомор, хочуть знищити український урожай», – написав голова Офісу президента.

    Єрмак зазначив, що українські бійці гасят пожежі, але «продовольчий тероризм» слід зупинити.

    Нагадаємо, Росія вже вивезла в Сирію близько 100 тисяч тонн зерна, викраденого в Україні від початку повномасштабної війни.

    За підрахунками української влади, росіяни можуть вкрасти 3 млн тонн пшениці, яка залишилася на окупованих територіях.

    Крім того, Росія заблокувала в українських портах експорт близько 20 млн тонн зерна. У зв'язку з цим у світі може виникнути продовольча криза.

    Теги: росія окупанти війна тероризм Україна урожай окупація #stoprussia
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    Окупанти обстрілюють українські поля запальними снарядами (відео)