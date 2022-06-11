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    Новини

    Окупанти придумали, куди продавати крадене українське зерно

    Рашисти думають, що зможуть уникнути західних санкцій - Окупанти придумали, куди продавати крадене українське зерно
    Рашисти думають, що зможуть уникнути західних санкцій
    фото з відкритих джерел

    Вороги мають намір вийти на ринок Північної Америки – Reuters

    Захоплене в південних регіонах України зерно можуть спробувати продати в Південну Америку. Про це заявили представники «влади» окупованої частини Запорізької області. Про це повідомляє Reuters.

    Колаборанти планують використовувати «хитрі схеми», щоб уникнути західних санкцій і продавати зерно в різні частини світу.

    Раніше повідомлялося, що продукція агропромислового комплексу з тимчасово окупованих територій також була продана в країни Близького Сходу і Африки.

    Нагадаємо, нещодавно запорізький гауляйтер похвалився, як Росія краде українське зерно.

    Очільник окупаційної адміністрації Запорізької області заявляє, що зерна з окупованих територій будуть вивозити ще більше.

    Днями до окупованого Криму прибув перший потяг із краденим українським зерном.

    Раніше стало відомо, що Росія може використати «зерновий коридор» для нападу на південь України, – МЗС. Також стало відомо, чи буде Україна експортувати зерно через Білорусь.

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    Теги: росія окупанти війна ринок зерно Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти придумали, куди продавати крадене українське зерно