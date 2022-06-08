Як Росія продає Туреччині крадене українське зерно? Посол розкрив схему

Росія продає українське зерно Туреччині, оформлюючи на нього документи у власних чорноморських портах

Країна-агресор транспортує вивезені з півдня України зернові транзитом через власні порти

Окупанти продають українське зерно, вивезене з окупованих південних регіонів, видаючи його за своє. Про схему вивезення та продажу врадженого в Україні розповів у інтерв’ю «Укрінформу» посол в Анкарі Василь Боднар.

Дипломат зазначив, що, викравши зерно на окупованих територіях півдня України, рашисти вивозять його вантажівками до Севастополя, де перевантажують на судна.

Втім, ці суховантажі йдуть не напрямку до Туреччини, бо, зазначив Боднар, «якби воно (судно із українським зерно – ред.) заходило за документами із Севастополя або із Херсона, ніхто б його не приймав».

Тому росіяни спочатку завозять викрадені в Україні продукти у один із власних портів. Це, пояснив український посол в Анкарі, дозволяє рашистам продавати зерно в Туреччині: «(Росіяни – ред.) роблять вигляд, що завозять із Краснодара чи Новоросійська, […] для турецьких органів порушення немає».

Україна не залишає подібні схеми без уваги і уже працює над їх викоріненням. «Ми швидко працюємо над формуванням доказової бази і певних рішень органів правосуддя, аби було юридичне обґрунтування незаконності дій РФ та підстави для припинення руху цих суден», – запевнив український дипломат.

Він запевнив, що усі причетні до таких схем легалізації та продажу краденого українського зерна понесуть відповідальність.

Нагадаємо, Росія вже вивезла в Сирію близько 100 тисяч тонн зерна, викраденого в Україні від початку повномасштабної війни.

За підрахунками української влади, росіяни можуть вкрасти 3 млн тонн пшениці, яка залишилася на окупованих територіях.

Крім того, Росія заблокувала в українських портах експорт близько 20 млн тонн зерна. У зв'язку з цим у світі може виникнути продовольча криза.