Росіяни можуть вкрасти 3 млн тонн пшениці, яка залишилася на окупованих територіях

Для внутрішніх потреб Україна повністю забезпечена пшеницею і кукурудзою, запевнили у МінАпк

Для внутрішніх потреб Україна повністю забезпечена пшеницею і кукурудзою, запевнили у МінАпк

Після закінчення війни українські аграрії порахують збитки і через суди заявлятимуть позови до Росії про відшкодування

Через військові дії та тимчасову окупацію Україна позбавлена доступу до 2,8 млн тонн пшениці. Про це у відповіді на запит «Главкома» повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

Водночас високопосадовець запевнив: для внутрішніх потреб Україна повністю забезпечена пшеницею і кукурудзою. Зокрема, запасів пшениці вистачить на дев’ять місяців, кукурудзи – на два роки.

Крім цього, станом на 19 травня Україна експортувала 46,5 млн тонн зернових та зернобобових культур, у тому числі 2,9 млн тонн протягом березня-травня.

Тарас Висоцький зауважив, що уряд затвердив Порядок визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Завдана шкода українським підприємствам від збройної агресії РФ розраховується відповідно до методики, затвердженої спільним наказом Мінекономіки та Фонду державного майна за погодженням з Мінреінтеграції.

«Після закінчення воєнних дій та визначення збитків будуть подані відповідні позови до Російської Федерації щодо їх відшкодування», – наголосив перший заступник міністра аграрної політики.

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Як відомо, Росія продовжує викрадати в Україні зерно. Вони вивозять його до тимчасово окупованого Криму.

Крім того, Росія заблокувала в українських портах експорт близько 20 млн тонн зерна. У зв'язку з цим у світі може виникнути продовольча криза.

Також росіяни вивезли з тимчасово окупованих територій України 500 тисяч тонн зерна, а також десятки тисяч тонн соняшникові олії, сотні кілограмів овочів і вкрали в українських аграріїв сільгосптехніку.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та президент Туреччини Тайіп Ердоган домовилися спільно працювати над розблокуванням каналів постачання зерна з України.

Як повідомлялося, Росія готова створити прохід для експорту українського зерна, але виставила умови.

Відомо, що Хорватія пропонує Україні свої порти для транспортування зерна.

Раніше стало відомо, що українське зерно можуть супроводжувати військові кораблі союзників.

До слова, Китай готовий сприяти створенню «зеленого каналу» для експорту з України.