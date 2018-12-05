Україна закликала місію ОБСЄ почати моніторинг акваторії Азовського моря



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Спостерігачі ОБСЄ

Російська сторона фактично заблокувала обговорення військової провокації на Азові

Українська сторона у Тристоронній контактній групі (ТКГ) на засіданні закликала СММ ОБСЄ негайно почати посилений моніторинг акваторії Азовського моря та прилеглих територій у зв'язку з військовою провокацією Росії.

Про це повідомила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко у Facebook.

«Українська сторона засудила відкриту збройну агресію РФ в Азовському морі і закликала СММ ОБСЄ, мандат якої поширюється на всю територію України, негайно розпочати посилений моніторинг акваторії Азовського моря і прилеглих територій, які повинні бути вільні, згідно з мінськими угодами, від важкої зброї і техніки», - написала Геращенко.

Вона також повідомила, що під час зустрічі українська сторона висловила рішучий протест у зв'язку з недопуском СММ ОБСЄ в Новоазовськ та інші окуповані території РФ.

«При цьому російська сторона фактично заблокувала обговорення військової провокації на Азові», - додала Геращенко.

Напередодні Генеральна прокуратура України опублікувала відео-реконструкцію подій в Керченській протоці 25 листопада.

Як раніше повідомлялося, 25 листопада прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксиру «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.

Про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Російська сторона звинуватила українські кораблі в «перетині державного кордону РФ» та у небезпечних маневрах.

За даними експерта Андрія Клименка, в результаті тарану російським прикордонним сторожовим кораблем «Дон» українського рейдового буксиру «Яни Капу» перший отримав пробоїну розміром метр на метр.

Шестеро українських моряків отримали поранення.