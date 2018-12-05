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    Події в Україні

    Україна закликала місію ОБСЄ почати моніторинг акваторії Азовського моря

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    Спостерігачі ОБСЄ - Україна закликала місію ОБСЄ почати моніторинг акваторії Азовського моря
    Спостерігачі ОБСЄ

    Російська сторона фактично заблокувала обговорення військової провокації на Азові

    Українська сторона у Тристоронній контактній групі (ТКГ) на засіданні закликала СММ ОБСЄ негайно почати посилений моніторинг акваторії Азовського моря та прилеглих територій у зв'язку з військовою провокацією Росії.

    Про це повідомила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко у Facebook.

    «Українська сторона засудила відкриту збройну агресію РФ в Азовському морі і закликала СММ ОБСЄ, мандат якої поширюється на всю територію України, негайно розпочати посилений моніторинг акваторії Азовського моря і прилеглих територій, які повинні бути вільні, згідно з мінськими угодами, від важкої зброї і техніки», - написала Геращенко.

    Вона також повідомила, що під час зустрічі українська сторона висловила рішучий протест у зв'язку з недопуском СММ ОБСЄ в Новоазовськ та інші окуповані території РФ.

    «При цьому російська сторона фактично заблокувала обговорення військової провокації на Азові», - додала Геращенко.

    Напередодні Генеральна прокуратура України опублікувала відео-реконструкцію подій в Керченській протоці 25 листопада.

    Як раніше повідомлялося, 25 листопада прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксиру «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.

    Про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

    Російська сторона звинуватила українські кораблі в «перетині державного кордону РФ» та у небезпечних маневрах

    За даними експерта Андрія Клименка, в результаті тарану російським прикордонним сторожовим кораблем «Дон» українського рейдового буксиру «Яни Капу» перший отримав пробоїну розміром метр на метр.

    Шестеро українських моряків отримали поранення.

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    ОБСЄ Ірина Геращенко Азовське море Україна окуповані території ВМС
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