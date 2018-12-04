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    ГПУ опублікувала реконструкцію подій у Керченській протоці

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    Про намір здійснювати прохід Керченською протокою заздалегідь було поінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства - ГПУ опублікувала реконструкцію подій у Керченській протоці
    Про намір здійснювати прохід Керченською протокою заздалегідь було поінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства

    25 листопада ЗС РФ і прикордонна служба ФСБ РФ напали на українські кораблі у Керченській протоці

    Генеральна прокуратура України опублікувала відео-реконструкцію подій в Керченській протоці 25 листопада. Відео можна побачити на  Youtube.

    Як раніше повідомлялося, 25 листопада прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксиру «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.

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    Про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

    Російська сторона звинуватила українські кораблі в «перетині державного кордону РФ» та у небезпечних маневрах

    За даними експерта Андрія Клименка, в результаті тарану російським прикордонним сторожовим кораблем «Дон» українського рейдового буксиру «Яни Капу» перший отримав пробоїну розміром метр на метр.

    Шестеро українських моряків отримали поранення.

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