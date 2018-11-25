Під час тарану українського судна російський корабель сам отримав пробоїну – експерт



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Російський корабель «Дон»

З’явилися подробиці тарану російським кораблем українського судна

В результаті тарану російським прикордонним сторожовим кораблем «Дон» українського рейдового буксиру «Яни Капу» перший отримав пробоїну розміром 1 на 1 метр. Про це повідомив журналіст, експерт з питань Криму Андрій Клименко.

За його словами, сам інцидент стався о 08.26.

«РФ зупинила рух цивільних суден Керченською протокою ще зранку», - відзначив експерт у Facebook.

Характеристики суден, які стали учасникам інциденту:

«Дон»: Водотоннажність: 1620 тонн. Довжина: 56,5 метрів. Екіпаж: 47 осіб. Озброєння: дві 30 мм АУ АК-306.

«Яни Капу»: Водотоннажність: 303 т. Довжина: 29,3 метрів. Екіпаж: 6 осіб. Озброєння: 2 кулемети ДШКМ.

Раніше стало відомо, що прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксиру «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.

Про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Російська сторона звинуватила українські кораблі в «перетині державного кордону РФ» та у небезпечних маневрах.

МЗС України зазначає, що здійснить всі належні заходи дипломатичного та міжнародно-правового реагування на агресивні дії РФ.