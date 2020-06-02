Україна запізнилася з прийняттям закону про зброю - експерт



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Міністерство внутрішніх справ повинно було виступити ініціатором створення і прийняття закону про зброю, - юрист

Стрілянина у Броварах показала, що простим громадянам варто самостійно піклуватися про власну безпеку, - Учайкін

Голова наглядової ради Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін вважає, що наша країна давно запізнилася з прийняттям закону про зброю. Про це Учайкін сказав у спецпроекті «Карантин» з ведучими Олегом Борисовим і Максимом Прокопенко на телеканалі «Київ».

На думку експерта, таких випадків, як стрілянина у Броварах, до осені, коли почнеться передвиборча кампанія до місцевих органів влади, буде тільки більше.

«Питання не в реєстрації зброї чи її кількості. Все це плоди бездіяльності, яку ми бачили протягом тридцяти років. Ми вже пройшли точку неповернення і просто нічого не встигнемо зробити. Можливо, я песиміст, але нам все одно доведеться зіткнутися з навалою криміналу», - говорить Учайкін.

За його словами, поліція у Броварах показала простим громадянам, що їм варто буде піклуватися про свою безпеку власними силами. «Не дивлячись на те, що про майбутні розборки між маршруточниками було відомо заздалегідь, ніяких профілактичних дій не було зроблено», - наголосив експерт.

Микола Орєховський, керуючий партнер адвокатського об'єднання «Орєховський і Коломієць», також вважає, щодо закону про зброю Україна давно запізнилася. «Можливо, тому що зручніше в ручному режимі керувати питаннями видачі дозволів на зброю. І бути таким собі регулятором ринку», - вважає Ореховський.

На думку юриста, саме Міністерство внутрішніх справ повинно було виступити ініціатором створення і прийняття такого закону. «І оскільки законодавства, що регулює дане питання, не існує, зброя де-юре знаходиться в Україні у вільному обігу», - каже Орєховський.

Президент федерації крав-мага (розроблена в Ізраїлі система рукопашного бою) Антон Фарб радить людям, які опинилися в зоні перестрілки, як можна швидше втекти з місця і ні в якому разі не намагатися сховатися за сіті-лайтами або автомобілями, тому що вони прострілюються.

Експерти зазначають, що протягом трьох десятиліть законопроєкти про зброю писалися вже не раз, але поки жоден з них не дійшов навіть до розгляду в комітетах.

Як повідомлялося, Україна перетворюється на Сомалі: у Броварах марштрутники зі зброєю ділили сфери впливу.

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