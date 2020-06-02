Оприлюднено відео стрілянини на ринку в Одесі



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Стрілянина сталась у магазині тканин на промтоварному ринку

На записі видно, що у конфлікті беруть участь щонайменше два десятки озброєних людей

Як вже відомо, сьогодні в Одесі на ринку «Сьомий кілометр» сталась стрілянина. У мережі з'явилося відео з місця події.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, сьогодні вранці до магазину тканин на промтоварному ринку зайшли невідомі в масках і здійснили кілька пострілів. Стріляли у співробітників магазину, за припущенням, з травматичної зброї.

У результаті поранення зазнали двоє чоловіків.

«Їм надається медична допомога, їх доставили до лікарні. А самі правопорушники сіли в свої автомобілі і поїхали. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група», - повідомили в управлінні. Обставини події і підозрювані встановлюються.

Нагадаємо, вранці 29 травня у місті Бровари, що на Київщині, між житловими будинками сталася стрілянина між двома угрупованнями через перерозподіл пасажиропотоку. Тоді на місці працівники поліції затримали 11 учасників інциденту. Під час подальших оперативно-розшукових заходів затримано ще 17 правопорушників. Особи ще 39-х встановлені.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що кримінальні розбірки, що відбулися 29 травня у Броварах, стали результатом непрозорого розподілу маршрутів між підприємницькими структурами з боку чиновників, що відповідають за цей напрямок у Київській області.

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