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    Оприлюднено відео стрілянини на ринку в Одесі

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    <p><span>Стрілянина</span><span> сталась у магазині тканин на промтоварному ринку<o:p></o:p></span></p> - Оприлюднено відео стрілянини на ринку в Одесі

    Стрілянина сталась у магазині тканин на промтоварному ринку

    На записі видно, що у конфлікті беруть участь щонайменше два десятки озброєних людей

    Як вже відомо, сьогодні в Одесі на ринку «Сьомий кілометр» сталась стрілянина. У мережі з'явилося відео з місця події.

    Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, сьогодні вранці до магазину тканин на промтоварному ринку зайшли невідомі в масках і здійснили кілька пострілів. Стріляли у співробітників магазину, за припущенням, з травматичної зброї.

    У результаті поранення зазнали двоє чоловіків.

    «Їм надається медична допомога, їх доставили до лікарні. А самі правопорушники сіли в свої автомобілі і поїхали. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група», - повідомили в управлінні. Обставини події і підозрювані встановлюються.

    Нагадаємо, вранці 29 травня у місті Бровари, що на Київщині, між житловими будинками сталася стрілянина між двома угрупованнями через перерозподіл пасажиропотоку. Тоді на місці працівники поліції затримали 11 учасників інциденту. Під час подальших оперативно-розшукових заходів затримано ще 17 правопорушників. Особи ще 39-х встановлені.

    Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що кримінальні розбірки, що відбулися 29 травня у Броварах, стали результатом непрозорого розподілу маршрутів між підприємницькими структурами з боку чиновників, що відповідають за цей напрямок у Київській області.

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