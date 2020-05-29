Україна перетворюється на Сомалі. Як в Броварах марштрутники зі зброєю ділили сфери впливу

Криміналітет вже нічого не боїться. Бо якщо що, можна порішати

Ви просто подивіться на цей треш, на який стрімко перетворюється країна.

Це - Бровари, місто-супутник столиці. І це ось так маршрутчики ділять сфери впливу. Прямо посеред білого дня. В житловому кварталі.

Це - Сомалі. Де ріжуть, вбивають, палять прямо на вулицях. Аваков-ленд, де ментівня займається обслуговуванням приватних інтересів арсенбарісича. А владу захоплює прямий кримінал - у спайці з аваківцями.

Криміналітет вже нічого не боїться. Бо якщо що, можна порішати. І бики Авакова на все закриють очі, а може - ще й допоможуть.

Ми реально на межі розвалу держави. А питання звільнення країни від Авакова та Зеленського, який його толерує - це питання виживання.

Джерело: блог Богдана Буткевича

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