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    Думки вголос

    Україна перетворюється на Сомалі. Як в Броварах марштрутники зі зброєю ділили сфери впливу

    • Богдан Буткевич
    • Розсилка
    Україна перетворюється на Сомалі. Як в Броварах марштрутники зі зброєю ділили сфери впливу

    Криміналітет вже нічого не боїться. Бо якщо що, можна порішати

    Ви просто подивіться на цей треш, на який стрімко перетворюється країна.

    Це - Бровари, місто-супутник столиці. І це ось так маршрутчики ділять сфери впливу. Прямо посеред білого дня. В житловому кварталі.

    Це - Сомалі. Де ріжуть, вбивають, палять прямо на вулицях. Аваков-ленд, де ментівня займається обслуговуванням приватних інтересів арсенбарісича. А владу захоплює прямий кримінал - у спайці з аваківцями.

    Криміналітет вже нічого не боїться. Бо якщо що, можна порішати. І бики Авакова на все закриють очі, а може - ще й допоможуть.

    Ми реально на межі розвалу держави. А питання звільнення країни від Авакова та Зеленського, який його толерує - це питання виживання.

    Джерело: блог Богдана Буткевича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    кримінал зброя Київщина
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