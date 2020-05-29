Масове вбивство на Житомирщині: ветеран, який вижив, розповів деталі трагедії

Вадим Федюнін, ветеран батальйону імені Кульчицького Фото: Цензор.нет

«Я буду Захаренка ублюдком називати - він убив тих, хто йому допомагав багато років»

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Вадим Федюнин, ветеран батальона имени Кульчицого, единственный, кто выжил 21 мая, когда в селе Новоселицы Житомирской области местный житель Анатолий Захаренко расстрелял 7 человек - компанию ветеранов и военнослужащих, приехавших на рыбалку на ставок. Это первое интервью Вадима после трагедии.

Расскажите о своей компании, с какой целью вы поехали на ставок к Анатолию Захаренко?

Нас было восемь человек. Искандер, Рома, Козак - с усами с оселедцем (у него Расстрига позывной раньше был), Белый - мой напарник (Белоус), Финн - с Донецка парень, Мамаченко - с Лесного, Москалец - здоровый такой… Все мы добровольцы, участники войны, в том числе действующие военнослужащие. Все это были мои близкие… Друзья вернулись с ротации, и мы решили поехать на рыбалку. Мы ездили на ставок к Толе не первый год, очень хорошо его знали, я там был раз пятнадцать, наверное, каждый раз он нас встречал, мы сидели и отмечали вместе. Я прочел в интернете про то, что нам там приписывают вымогательство, ну это бред. У Захаренко постоянно компании атошников были, и мы регулярно приезжали. А Рома Ханенко вообще знал его много лет. Чтоб вы понимали - когда ему операцию в Киеве делали, Рома нашел ему доктора, это ещё в начале 2000-х было, мы не раз скидывались ему на помощь, на сауну, на зарыбление, привозили компании рыбаков, которые всегда платили, помогали ему чем могли...

На фото не видно удочек, были вопросы зачем с собой оружие брать на рыбалку?

Да все у нас было с собой, и удочки, и спиннинг, все это на месте осталось. Оружие брали не все, но мы военные люди, мы берем с собой законное охотничье оружие, ничего удивительного в этом не вижу. Оружие оставалось в машинах в чехлах, мы его не доставали. Его достали уже после убийства ребят.

Восстановите события 21 мая.

Мы поехали из Киева на двух машинах. По пути скупались в магазинах, думаю, все это есть на камерах наблюдения. Приехали примерно в час дня. Когда приехали на первое озеро – позвонили Захаренко. Я услышал: «Не подъезжайте к Толику, не останавливайтесь . Толик с ментами попросил не останавливаться». Мы проезжаем мимо - Толик стоит в костюме, в рубашке (никогда его таким в жизни не видел). Проезжаем, не останавливаемся, поставили машину так, чтобы не было видно. На фотографии видно от беседки слева дорожка наверх идет (куда я убегал). Там за кустами машину поставили. Поставили мангальчик, я удочки распаковал, сел рыбку ловить, Мамаченко присоединился. Через 2 часа Толик звонит, говорит: «Подходите, они уехали» - полиция, значит. Мы даже не видели, когда они уехали.

Захаренко звонил, что можно идти, со своего телефона?

Да. Позвонил по телефону мне. У Ромы, его друга, что-то с телефоном было, он мне позвонил. «Підходь, Вадька». Мы подошли, он рюмку еще с нами потянул и в дорогу за руль.

Выпил с вами рюмку и дальше?

Толик выпил рюмку и уехал.

Когда вернулся Захаренко?

Я вокруг озера ходил рыбу ловил с блесной... Точно не скажу. Скорее всего, уже когда стемнело, либо когда Расстрига отплывал на лодке... Уплыл спиннинг, и ему сказали - у тебя уплыл, ты и плыви. Приехал же Захаренко, начал пить. Андрюха больше всех пил с ним - самый здоровый, я с ним оставался, Искандер с ним оставался. Искандер, по-моему, тоже не пил. Он раскладушку взял, говорит – «Я лучше на звезды повтыкаю». Буду откровенным - травку покуривали все.

Захаренко говорил, что после встречи с вами он принял участие в задержании начальника отделения полиции Мшанецкого? Вы знали Мшанецкого?

Не знали. Он что-то говорил, что приняли там коррупционера. Все это одобрили, поддержали. Я не помню, не обратил внимания.

Какие у вас были отношения с Захаренко?

Он не был нам другом, братом. Но мы относились к нему с уважением. Рома был с ним в дружеских отношениях.

Были споры за столом?

Да глупости были. Начали про мусульманство говорить. Помню, говорю – «Толик, ты не прав. Грузины не могут быть мусульманами». Я уже пытался вспомнить – кажется, аджарцы там мусульмане…

Что могло стать причиной конфликта, почему он начал убивать?

Может «белка» у него, я не знаю. Никаких разумных причин быть не может. Он убил достойных людей, порядочных, которые ему много лет помогали. Вот как это объяснить? Я не знаю, как нормальный человек может такое объяснить.

Кроме вашей компании и Захаренко за столом были еще какие-то люди, свидетели этих событий?

Дедушка-сосед там был. Сразу ушел, еще когда светло было, пару рюмок выпил и ушел.

Был ли конфликт из-за какого-то имущества? Или, быть может, из-за того, что вы участники войны, как он к войне с Россией вообще относился?

Я не знаю, на самом деле, что там произошло за столом, понимаете? Там не было конфликта вообще никакого. Я как посмотрел, какую пургу запускают по всем каналам типа он там за Россию и против атошников... Было бы весело, я бы улыбался. У меня заворачиваются уши какой бред сочинили. Толик на самом деле когда выпьет - хвастун. Во всех разговорах только слово «я».

И говорит: «Возьмите меня на войну. Мне ж стыдно перед вами!» Ему всегда: «Да успокойся, ты нам тут нужен, дети у тебя, занимайся». Понимаете, мы служили в Нацгвардии, в батальоне Кульчицкого, который на первых блок-постах стоял. Мы никогда не скажем человеку, что ты не был на войне, а я был. Да, среди нас были и судимые, но все люди жили, я знаю точно, много лет честной жизнью, никакого криминала. И служили честно, когда было надо Родине.

Давайте восстановим, что произошло. Когда закончилось застолье и все пошли спать, вы сказали, первым пошел спать Расстрига?

Да, Расстрига первый ушел спать. Человеку не пьющему не очень приятно в пьющей компании. А Толик чем больше выпивает, тем сильнее басом кричит. Не перекричишь его.

Лег Расстрига передо мной. С Расстригой мы иногда были как два льва, как зацепимся где-то, он здоровее меня, и лупануть уже хочешь, сам себя останавливаешь… Я вообще стараюсь не спорить с людьми, не доводить до этого. Когда я знаю, что я прав на 100%, то говорю, что я прав и ты меня не переубедишь, просто возьми погугли. А на войне гугла иногда нет, связи…

В общем, первый ушел Расстрига, потом Белый, потом Мамаченко… Я сидел за столом до последнего. Спать я хотел дико чуть ли не на столе. Я уже отогнал от себя мысль, что может если бы остался, то живыми бы остались все... А может с ними бы там лег.

При этом я пять раз предлагал – «Андрюха, пошли спать, мы с тобой хотели завтра пойти порыбачить». Дождался, пока он мясо доделал, все, говорю, идем. И тут этот… убийца сказал Андрею: «Оставайся, братушаня, наливай».

Было с вами какое-то оружие рядом?

Я не видел, чтоб кто-то брал с собою оружие, все спокойно по одному разошлись спать. Сидит компания, пьет. При том Белоус и Расстрига не пили вообще ни рюмки, я выпил два стаканчика пива. Чтоб вы понимали состояние каждого человека.

Что там было дальше?

Все разошлись кроме нас троих. Я говорю: «Все, пацаны, больше не могу, Андрюха, идешь?» «Не, оставайся, погутарим». «Искандер, идешь?» «Не. На звезды посмотрю, с пацанами посижу». Там не было никаких агрессий, опасностей ни для кого. Я запаковался в спальный мешок. Он еще на голову Расстриге упал, он меня обматюкал. Я залез кое-как, застегнулся, это ж зимний спальник, неудобно. Старался Мамыча не разбудить. Они 100% спали уже хорошо. Потом я когда будил после выстрелов, они думали, наверное, что я шучу. Знаете, шутки бывают иногда у людей дебильные.

Во сколько вы пошли спать?

Где-то в пол-одиннадцатого, по-моему. Опять же, я посмотрел на часы, уже эти расплывались.

Через сколько минут, после того, как вы залезли в спальник, началась стрельба?

По-моему, минут 10-15-20. Я точно не знаю.

Итак, вы слышали все с самого начала. Расскажите, что произошло?

Они спали. А я еще не успел заснуть. Я слышал. Теперь, если хотите, считайте секунды… Раздались выстрелы. И крики одновременно с выстрелами. «Ах ты ж, с*ка». И выстрелы. «Ах ты ж с*ка». Он приговаривал, когда стрелял. Это вообще. Это кошмар был сильный, конечно.

Сколько было выстрелов вначале?

Два выстрела. Я крикнул: «Пацаны, он подстрелил Малька!». Крикнул Финн в соседней комнате: «Пацаны, он выстрелил в Ромку!»

Что делали вы с товарищами?

Я ж пока туда-сюда, Расстрига передо мной. Пока он встал, пока расстегнулся. Я сейчас уже продумываю, но наверное, он за ножом, может, кинулся? Там в углу такая полка была... Чтоб вы понимали, комната где-то 3 метра вообще. Вы видели? В общем, вы представляете. А двери в домик были закрыты. Я слышу, Рома открывает двери со словами: «Толик, что ты делаешь, что произошло?» Такое что-то. Дословно точно тоже не скажу.

Роман Ханенко говорил?

Да, Рома. Но он не договорил этого. Выстрел. И тут я понимаю, что все серьезно. Я начал более резко двигаться только когда услышал, как он в Рому выстрелил. Я понял, что если он выстрелил в Рому, у меня пробежала реально вся жизнь перед глазами, я понял, что сейчас подохну. При этом я понимал, что не убегу ни в окно, блин.

То есть Роман проснулся, подошел к порогу, сказал: «что ты делаешь?», выстрел, и вы поняли, выстрел был прямо в него?

Да. Я сразу понял, что, подумал… Ну, он, как знаете, как дух человек выпускает, когда это делает перед смертью, когда воздух из него выходит... и крик этот же. Подстрелил, это. Может, я даже, мне кажется, что я сказал Белому: «Винтовка есть?» Что-то в этом роде, про винтовку вспомнил. Вроде бы кто-то вспомнил про винтовку. Вроде бы. Была она, не была – я не знаю. Потому что у меня глаза смотрят туда, на дверь. Я уже в этот момент сижу на диване, уже скинул с себя этот спальник, уже опускаю ноги... «Пацаны, давайте, вставайте!». Они еще толком не встали. Только Расстрига встал. И что же делать? Да, что? Вот я по секундам вам это рассказываю. Дойти – 5 секунд. 10 секунд.

Из чего он стрелял?

Из двустволки. Он профессиональный охотник, перезаряжается за несколько секунд. Всегда этим хвастался перед всеми. То есть там шансов не было.

Выстрел в Ханенко был с двух стволов? В кого он выстрелил следующего?

Он выстрелил в Рому, и сразу, не перезаряжаясь, заходит в домик и наводит на меня ружье. Я сижу на диване. Расстрига в этот время его хватает. А тот тянет его на себя, ружье. Я схватываюсь, в их сторону. Опять же, уворачиваюсь от гуляющего ствола ружья. Понимаю, что оно в любой момент может выстрелить. Толик тянет Расстригу на себя с этим ружьем. Тут же звучит выстрел. Он попадает ему в шею. Расстрига испускает дух. Падает передо мной вот так, ничком. Я понимаю, что его уже нет. Понимаю, что все в голову, в шею ему попало. Убийца при этом выбегает. То есть человек выстреливает, бежит, сразу, не разворачиваясь, разряжается, перезаряжается, уже выбегает на улицу, начинает разворачиваться. Я бегу за ним, понимаю, что он сейчас развернется и до свидания. Стрелял он в меня или нет, но звука пули не помню. Я побежал от него в темноту, это все были секунды.

Во-первых, когда первый выстрелы прозвучали, я подумал, максимум, знаете, первая мысль, взял – поссорились… я слышал, что вроде бы все-таки я слышал крик чей-то. Поссорились, взял ружье, дробью лупанул по ногам. Они убежали. Или он убежал. Все. Вызвали милицию, может, милицию не вызвали, куда попал – перевязали…

В домике обнаружилась винтовка, из нее кто-то мог отстреливаться?

Они не успели бы. Послушайте и скажите, кто мог стрелять. Он перезаряжает… это ж все, он уже, считайте, перезарядился. Делает 3 шага. Это еще сколько? 5 секунд. Делает 3 шага. Открытое окно. Они освещены, он в темноте. Они в комнате, может, даже на диване в панике мечутся, что делать. Выхватывают оружие, может. Все, что угодно может быть. Он стреляет им в бок, одним выстрелом, видно, картечью как-то стрелял. Они видно рядом были. Через окно стреляет им в бок. Они падают рядышком, мне так кажется был... И как бы спят двое...

По фото кажется, что их убили спящими, лежат раздетые, на боку, не похоже, что вставали.

Мне кажется, либо они так упали, либо их тела передвигали после их гибели.

Что было дальше?

Я еще, кстати, ни разу не заплакал. Это вообще поразительно. Я иногда из-за фильма могу плакать… Я бегу. Там такой подъем, горка. Я бегу босиком. Понимаю, что у меня убили только что друзей, что их сейчас добивают с криками : «ах вы ж уроды, бл*дь, я вас сейчас нах**, вы пид**сы, бл*дь». Сейчас добивают. Включаю пятую передачу, петлями этими бегу в сторону населенного пункта по озимым. Через 3 минуты (это около километра), там посадка, могу показать конкретно место. Это все можно померять. Это километр. Ровно. Он за это время дал около 10 выстрелов. Меньше, больше – не знаю. Из винтовки. Это 100%. Это было не ружье, они были подряд. Бах-бах-бах-бах-бах-бах. Я думаю: подожди, кто там отсреливается? Может, он их не убил? Может, они еще живые? Вроде всех положил. Кто отстреливается? Крики затихли. Думаю, так, ага, это у меня есть либо 3 минуты, либо он сейчас… Я думал, он вообще за мной бежит, понимаете?

Забегаю я в село. Село начинается, улица идет с этих озер, оно вдоль речки идет. И улица освещена. А я же еще видите, в очках, у меня минус четыре. Зашел в третью хату, но дедушка отвернулся, выключил свет.

Зашли во двор, что было дальше?

Не помню, кто открыл. Я говорю: «Бл*дь, у Толика, у Кацапа (его Кацапом там называют), вызовите полицию, скорую, там раненые пацаны!». Позвонили сыну Толика...

Сыну Захаренко?

Да. Сыну. Этого ублюдка. Я буду Захаренко ублюдком называть - он убил тех, кто ему помогал много лет. Хозяева прятались в доме, звонили из дому: «Все, вали отсюда, нам не надо неприятностей». Ломлюсь в хаты, никто мне не открывает. Свет все тушат. Но я ж понимаю, сейчас Толик сюда на этот перекресток и придет. Понимаю, что буду сейчас бегать, меня либо кто-то пристрелит из хаты, либо этот найдет. А мне надо остаться в живых. Я понимаю, если что – он повесит на меня.

И что дальше?

Смотрю, свет напротив включается. Двор такой нормальный, выхолит дядька здоровый, шевроны. Я: «- Ой, класс, братушаня, посмотри, я босиком, вызови милицию, скорую!» «– Відійди отсюда, я тебе зараз палкою, тільки що у мене по подвір’ю лазив. Нічого нічого слухать, які убійства, який Толік, не знаю ніякого Толіка!». Бегу через этот перекресток. И уже в следующей хате горит свет. Подбегаю, отбиваюсь от собачки. Стучу. Жена зовет мужа. Выходит трезвый человек, спортивный, накачанный. Потом я уже увидел, что у него пистолет был, «резинка» видно. Он вызвал, он начал звонить. Вызывает полицию. Выслушал сначала меня. Говорит, я сотрудник спецорганов, не переживай, рассказывай, я тебя не выгоню. Звонит к себе на службу и говорит…

Это сотрудник СБУ?

Точно не скажу. Он говорит по телефону: «Ко мне пришел такой-то, заявил о том-то. Я достаю оружие, буду его защищать». То есть там зафиксировано это все. Вот и все в принципе.

Как вы себя чувствуете психологически? Нет плохих мыслей в голове?

Я должен дожить до суда и дать показания.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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