Вірменія, Зімбабве та Білорусь. Список країн, які виступили проти проекту кримської резолюції України

Очікується, що Генасамблея проголосує за резолюцію в грудні

В проекті резолюції пропонується зафіксувати на міжнародному рівні факт катування ФСБ РФ людей в окупованому Криму

У середу, 18 листопада, комітет 75-ї сесії Генасамблеї ООН схвалив український проект оновленої резолюції по ситуації з правами людини в окупованому Криму. Очікується, що Генасамблея проголосує за резолюцію в грудні.

Проти проекту України проголосували 22 держави. Зокрема, це Вірменія, Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Ангола, Бурунді, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Еритрея, Гвінея, Індія, Іран, М'янма, Філіппіни, Судан, Сирія, Венесуела, Нікарагуа і Зімбабве.

Підтримали проект резолюції 65 держав. Серед них - Україна, країни G7 (США, Канада, Велика Британія, Німеччина, Італія, Франція, Японія), Азербайджан, Туреччина, Австралія, Австрія, Ізраїль, Польща та інші. Утрималися від голосування 85 держав.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що коли Генасамблея схвалить резолюцію, це ще більш посилить та консолідує тиск на РФ.

У вересні президент Володимир Зеленський на сесії Генасамблеї ООН запросив долучитися до створення міжнародної платформи щодо деокупації Криму.

Автономна Республіка Крим була незаконно відторгнута від України навесні 2014 року в результаті спланованої Москвою спецоперації із загальної дестабілізації країни після Революції Гідності.

Верховна Рада офіційною датою початку окупації Криму військами РФ встановила 20 лютого 2014 року. Україна та більшість країн світу не визнали анексію Криму Росією.

Наразі 112 українців незаконно утримуються в РФ і в окупованому Криму, 235 українських громадян перебувають в полоні ОРДЛО.



