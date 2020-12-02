Генсек НАТО відреагував на суперечку Угорщини й України

Єнс Столтенберг не виключив можливість посередництва НАТО для вирішення суперечки

Країни повинні вирішити конфлікт у двосторонньому порядку, заявив Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відреагував на нове загострення відносин між Україною та Угорщиною, заявивши, що обидві країни повинні вирішити конфлікт у двосторонньому порядку. Про це Столтенберг повідомив на брифінгу за підсумками засідання глав МЗС країн Альянсу.

Генсек Альянсу не став розкривати деталей засідання, де глава МЗС Угорщини підняв питання обшуків СБУ на Закарпатті.

Столтенберг не виключив можливість посередництва НАТО для вирішення суперечки.

«Добре відомо, що між Угорщиною та Україною є двостороння суперечка, і я сподіваюсь, що обидві країни зможуть вирішити цей двосторонній спір», ─ заявив генсек Альянсу.

Він відзначив, що попри суперечку між країнами Альянс може продовжувати зміцнювати партнерство з Україною, надаючи їй свою підтримку.

«Сьогоднішнє засідання якраз це демонструє», ─ сказав він.

Варто додати, що у засіданні, присвяченому безпеці в Чорноморському регіоні, брав участь глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, депутати правлячої партії Угорщини заявили про «громадянську війну» на Закарпатті.

Як повідомлялося, у Раді збиралися заслухати представників СБУ через виконання угорського гімну на Закарпатті.

У посольстві Угорщини заявили, що депутати на Закарпатті виконували не гімн, а молитву.

Наразі Служба безпеки України перевіряє наявність ознак протиправної діяльності в діях депутатів Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади.

21 листопада частина новообраних депутатів Сюртівської ОТГ (Ужгородський район) виконали з ініціативи голови гімн Угорщини.

30 листопада на Закарпатті новообрані депутати після присяги заспівали гімн Угорщини.

Також 30 листопада СБУ провела обшуки у лідерів угорської меншини Закарпаття. Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану «Велику Угорщину» та створення етнічної автономії на Закарпатті.

Раніше Главком повідомляв, що угорського чиновника, який втручався у вибори на Закарпатті, не пустили до України.

Нагадаємо, 26 жовтня Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію угорського уряду в Закарпатській області під час виборчої кампанії на місцевих виборах усупереч міжнародним нормам, які забороняють втручання у внутрішню політику інших держав.

Офіційно імена осіб не називалися, але з джерел було відомо, що це Іштван Грежа і держсекретар Угорщини, відповідальний за національну політику в угорському уряді Арпад Янош Потапі.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що рішення України заборонити в'їзд двом угорським високопосадовцям через агітацію на Закарпатті під час місцевих виборів, було «жалюгідним і безглуздим».

29 жовтня МЗС України заявило, що вважає вичерпаною суперечку з Угорщиною щодо незаконної агітації на виборах.