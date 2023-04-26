Українська розвідка попередила росіян про небезпеку напередодні 9 травня

Україна та воєнна розвідка володіють усією інформацією стосовно всіх заходів окупантів

Головне управління розвідки Міноборони України звернулась до громадян Росії та попередило їх про можливу небезпеку, яка може існувати під час параду на «День Побєди», який планується на 9 травня. Відповідну заяву озвучив речник структури Андрій Юсов, передає Obozrevatel.

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Росіян закликають не виходити з дому на 9 травня та обходити десятою дорогою військові об'єкти та колони техніки.

Зазначається, що Україна та воєнна розвідка володіють усією інформацією стосовно всіх заходів окупантів, які вони собі запланувати на 9 травня. Зокрема, йдеться про «заходи безпеки» та навіть маршрути пересування охорони головних чиновників-злочинців Росії.

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«Звичайно, якщо говорити про якісь акценти чи поради, то, думаю, що пересічним росіянам, цивільним, мирним жителям, які не пов'язані з воєнними злочинцями та агресією Росії проти України, варто всі дні, як, власне, і всі прийдешні, уникати присутності та перебування поряд із військовими злочинцями та поряд із військовими об'єктами, які можуть використовуватися в агресії так званої Росії проти України», – заявив Юсов.

Представник розвідки додав, що справедливе покарання знайде військових злочинців РФ будь-коли.

«Я думаю, що це формулювання самодостатнє. Україна робить і робитиме все, щоб захистити себе від військової агресії сучасної так званої Російської Федерації – Московії. Все для того, щоб деокупувати території, що обов'язково трапиться, і повернутися до кордонів 91-го року і також обов'язково зробить усе для справедливого покарання військових злочинців та всіх, хто має відношення до цієї геноцидної війни сучасної Росії проти України», – додав він.

Зауважимо, на святкування Дня Перемоги 9 травня до Москви приїде єдиний іноземний лідер – президент Киргизстану. Про це пишуть «Відомості» з посиланням на дипломатичне джерело та співрозмовника, близького до адміністрації президента.

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Раніше, Кремль пішов на вкрай незвичайний крок, скасувавши ряд військових парадів у регіональних столицях. Зокрема, заплановані паради на честь перемоги СРСР над нацистською Німеччиною скасовано у Курській і Бєлгородській областях, які межують з Україною, а також в тимчасово окупованому Криму.