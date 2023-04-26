Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Українська розвідка попередила росіян про небезпеку напередодні 9 травня

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Українська розвідка попередила росіян про небезпеку напередодні 9 травня
Володимир Путін пішов на вкрай незвичайний крок, скасувавши ряд військових парадів у регіональних столицях
фото ілюстративне

Україна та воєнна розвідка володіють усією інформацією стосовно всіх заходів окупантів

Головне управління розвідки Міноборони України звернулась до громадян Росії та попередило їх про можливу небезпеку, яка може існувати під час параду на «День Побєди», який планується на 9 травня. Відповідну заяву озвучив речник структури Андрій Юсов, передає Obozrevatel.

Росіян закликають не виходити з дому на 9 травня та обходити десятою дорогою військові об'єкти та колони техніки.

Зазначається, що Україна та воєнна розвідка володіють усією інформацією стосовно всіх заходів окупантів, які вони собі запланувати на 9 травня. Зокрема, йдеться про «заходи безпеки» та навіть маршрути пересування охорони головних чиновників-злочинців Росії.

«Звичайно, якщо говорити про якісь акценти чи поради, то, думаю, що пересічним росіянам, цивільним, мирним жителям, які не пов'язані з воєнними злочинцями та агресією Росії проти України, варто всі дні, як, власне, і всі прийдешні, уникати присутності та перебування поряд із військовими злочинцями та поряд із військовими об'єктами, які можуть використовуватися в агресії так званої Росії проти України», – заявив Юсов.

Представник розвідки додав, що справедливе покарання знайде військових злочинців РФ будь-коли.

«Я думаю, що це формулювання самодостатнє. Україна робить і робитиме все, щоб захистити себе від військової агресії сучасної так званої Російської Федерації – Московії. Все для того, щоб деокупувати території, що обов'язково трапиться, і повернутися до кордонів 91-го року і також обов'язково зробить усе для справедливого покарання військових злочинців та всіх, хто має відношення до цієї геноцидної війни сучасної Росії проти України», – додав він.

Зауважимо, на святкування Дня Перемоги 9 травня до Москви приїде єдиний іноземний лідер – президент Киргизстану. Про це пишуть «Відомості» з посиланням на дипломатичне джерело та співрозмовника, близького до адміністрації президента.

Раніше, Кремль пішов на вкрай незвичайний крок, скасувавши ряд військових парадів у регіональних столицях. Зокрема, заплановані паради на честь перемоги СРСР над нацистською Німеччиною скасовано у Курській і Бєлгородській областях, які межують з Україною, а також в тимчасово окупованому Криму.

Теги: Україна росія парад розвідка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Санкт-Петербурзі парад на честь Дня Перемоги 9 травня проведуть без традиційних прольотів авіації
Парад 9 травня у Санкт-Петербурзі. ЗМІ розкрили деталі
Вчора, 04:20
Уже декілька років у Казахстані не проводиться парад на День Перемоги
Казахстан скасував парад на 9 травня: названо причину
24 квiтня, 10:40
Atlantic Council: «Скасування цьогорічних парадів до Дня Перемоги є болючим ударом для Володимира Путіна»
Чому Путін скасовує паради на 9 травня у Криму та кількох областях РФ: роз'яснення Atlantic Council
14 квiтня, 18:26

Події в Україні

Українська розвідка попередила росіян про небезпеку напередодні 9 травня
Українська розвідка попередила росіян про небезпеку напередодні 9 травня
Додому повернули депортованих дітей, українські рятувальники нагороджені в Туреччині: головне за ніч
Додому повернули депортованих дітей, українські рятувальники нагороджені в Туреччині: головне за ніч
Битва за Бахмут: ISW повідомляє про просування окупантів (мапа)
Битва за Бахмут: ISW повідомляє про просування окупантів (мапа)
У Маріуполі окупанти затримали трьох підлітків, які відлупцювали сепаратиста (фото, відео)
У Маріуполі окупанти затримали трьох підлітків, які відлупцювали сепаратиста (фото, відео)
На Запоріжжі росіяни почали евакуацію головних колаборантів
На Запоріжжі росіяни почали евакуацію головних колаборантів
Побиті газогін і лінії електропередач, є поранені: росіяни вдарили по Марганцю та Нікополю (фото)
Побиті газогін і лінії електропередач, є поранені: росіяни вдарили по Марганцю та Нікополю (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
81K
У Лаврі комісія виявила специфічну знахідку
38K
Чому іноземних гостей не буде на 9 травня? Росія вигадала смішне виправдання
22K
Хабар за групу інвалідності. На Хмельниччині суд сенсаційно виправдав голову медкомісії
17K
Окупанти підчепили небезпечну хворобу, коли рили окопи на Запоріжжі
8141
Міністр освіти розповів, яка у нього зарплата
7254
Українські воїни перейшли мінне поле і підірвали ворожу техніку на очах у росіян (відео)

Новини

Окупанти спорудили мережу траншей вздовж лівого берега Дніпра (відео)
Сьогодні, 07:51
День пам'яті про Чорнобильську катастрофу: що важливо пам'ятати про трагедію
Сьогодні, 07:19
Окупанти обороняються на півдні і ведуть наступ на трьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:30
Додому повернули депортованих дітей – їм довелося пройти через допити у РФ і Білорусі
Сьогодні, 06:30
Ворог атакував дронами-камікадзе Запоріжжя
Сьогодні, 01:51
Під Бахмутом зник ексфутболіст «Шахтаря»: рідні звернулися за допомогою (фото)
Сьогодні, 01:36

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту