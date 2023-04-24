Казахстан скасував парад на 9 травня: названо причину

Уже декілька років у Казахстані не проводиться парад на День Перемоги

Влада Казахстану ухвалила рішення скасувати парад для економії державних коштів

Влада Казахстану скасувала цьогорічний парад на День Перемоги. Про це розповіли у міноборони Казахстану, повідомляє Press.kz.

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Ухвалене рішення пов'язане з економією коштів.

«Міністерство оборони Казахстану не планує проведення цього року військового параду, присвяченого Дню захисника Вітчизни, який відзначають 7 травня, та Дню Перемоги 9 травня у зв'язку з економією коштів та вирішенням інших завдань», – повідомили в міноборони Казахстану.

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Військовий парад до Дня Перемоги та Дня захисника Вітчизни у Казахстані не проводили і 2022 року. Міноборони країни пояснило рішення аналогічно: прагненням економії бюджетних коштів. Востаннє військовий парад на 7 травня в Казахстані проводився 2018 року, на 9 травня – в 2019 році. У 2020 та 2021 роках заходів не було через загрозу поширення коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, що в Латвії скасували святкування 9 травня. У Латвії 9 травня заборонені будь-які публічні заходи, крім тих, що пов'язані з Днем Європи.

До слова, цього року столиці країни-агресорки – Москві – не будуть проводитися мітинги та демонстрації, присвячені 1 Травня. Також російська влада цього року не проводитиме традиційної очної ходи «Безсмертний полк» на 9 травня. Як повідомлялося, налякана ймовірним контрнаступом ЗСУ, окупаційна влада Криму відмовилась від проведення святкового параду та скасувала усі заходи до 9 травня.

ЗМІ повідомляють, що 9 травня до Путіна може приїхати лише один закордонний гість.