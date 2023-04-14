Чому Путін скасовує паради на 9 травня у Криму та кількох областях РФ: роз'яснення Atlantic Council

Москві дедалі більше не вистачає танків і вона прагне уникнути висвітлення масштабу втрат

Кремль пішов на вкрай незвичайний крок, скасувавши ряд військових парадів у регіональних столицях. Зокрема, заплановані паради на честь перемоги СРСР над нацистською Німеччиною скасовано у Курській і Бєлгородській областях, які межують з Україною, а також в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє Atlantic Council.

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Офіційні особи РФ заявили, що скасування викликано міркуваннями безпеки, пов’язаними з російським вторгненням в Україну. Однак численні коментатори припускають, що Москві також дедалі більше не вистачає танків і, зрозуміло, вона прагне уникнути висвітлення масштабу втрат, яких зазнала російська армія в Україні.

«Незалежно від того, що справжньою причиною є проблеми з безпекою чи брак обладнання, рішення про скасування цьогорічних парадів до Дня Перемоги є болючим ударом для Володимира Путіна, який натякає на похмуру реальність, що стоїть за оптимістичними пропагандистськими зображеннями Москви щодо його невдалого вторгнення в Україну», – зазначає видання.

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Також повідомляється, що щорічне святкування Дня Перемоги в Росії тісно пов’язане особисто з Путіним. Протягом усього свого правління він ставив радянський досвід Другої світової війни в центр зусиль із відновлення російської національної гордості після уявних принижень 1990-х років. Путін перетворив традиційне російське благоговіння перед радянськими військовими зусиллями на квазірелігійний культ перемоги з власними догмами, святами та єретиками.

«Цей культ перемоги надовго задав тон у російській політиці та суспільному житті. Внутрішні та зовнішні опоненти режиму Путіна регулярно зазнають нападок як «фашистів», причому всілякі поточні питання розглядаються через поляризаційну призму Другої світової війни. Ця тенденція ніде не проявляється так яскраво, як в офіційному російському підході до України. Українську владу роками безпідставно таврували як «нацистську», а нинішнє вторгнення в країну зображували як сучасне продовження боротьби з Адольфом Гітлером», – додає видання.

Atlantic Council наголошує, що значення Дня Перемоги для національної ідентичності в путінській Росії та тісний зв’язок свята з війною в Україні роблять цьогорічне скасування параду особливо незручним. Інші публічні святкування можна було б перенести або відмовитися без особливого шуму, але невідзначення Дня Перемоги вказує на серйозні проблеми, які важко замаскувати навіть у жорстко контрольованому інформаційному середовищі Росії. Хоча кремлівські пропагандисти продовжують наполягати на тому, що вторгнення в Україну відбувається за планом, очевидна неспроможність влади гарантувати безпеку всередині Росії під час цього найважливішого національного свята свідчить про інше.

«Хоча традиційні заходи до Дня Перемоги 9 травня в деяких російських регіональних столицях не відбудуться, головний святковий парад країни в Москві пройде за планом. Однак Путіну, швидше за все, буде мало чого святкувати. Останніми місяцями його вторгнення зазнало низки невдач як на військовому, так і на дипломатичному фронтах, через що перспектива перемоги віддалена як ніколи», – підсумувало видання.

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Раніше чому Росія скасовує паради на 9 травня пояснила британська розвідка.