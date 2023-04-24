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До Путіна на 9 травня приїде єдиний закордонний гість – ЗМІ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
До Путіна на 9 травня приїде єдиний закордонний гість – ЗМІ
фото з відкритих джерел

Садира Жапарова на святкування Дня Перемоги запросив до Росії наприкінці березня

На святкування Дня Перемоги 9 травня до Москви приїде єдиний іноземний лідер – президент Киргизстану. Про це пишуть «Відомості» з посиланням на дипломатичне джерело та співрозмовника, близького до адміністрації президента.

Садира Жапарова на святкування Дня Перемоги запросив до Росії наприкінці березня віце-прем'єр країни-агресорки Олексій Оверчук, який займається міжнародними відносинами в уряді. За даними джерел видання, у рамках візиту, який пройде у ці дні, передбачається не лише відвідування урочистих заходів, а й переговори Путіна та Жапарова.

Як повідомлялося, цього року столиці країни-агресорки – Москві – не будуть проводитися мітинги та демонстрації, присвячені 1 Травня. Також російська влада цього року не проводитиме традиційної очної ходи «Безсмертний полк» на 9 травня

Як повідомлялося, налякана ймовірним контрнаступом ЗСУ, окупаційна влада Криму відмовилась від проведення святкового параду та скасувала усі заходи до 9 травня.

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Теги: путін президент влада переговори

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