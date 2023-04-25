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У Санкт-Петербурзі парад до 9 травня пройде без авіації – ЗМІ

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
У Санкт-Петербурзі парад до 9 травня пройде без авіації – ЗМІ
У Санкт-Петербурзі парад на честь Дня Перемоги 9 травня проведуть без традиційних прольотів авіації
фото з вільних джерел

Військові льотчики не провели жодного тренування прольоту над Палацовою

У Санкт-Петербурзі парад на честь Дня Перемоги 9 травня проведуть без традиційних прольотів авіації.

«Парад з нагоди 78-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні Західний військовий округ готується провести в Петербурзі без авіації. Говорити про офіційне скасування повітряної частини не дозволяє тактика, яку в цьому році використовують в Міноборони», –  пише російське видання Фонтанка.

Військові льотчики не провели жодного тренування прольоту над Палацовою площею, а прес-служба Західного військового округу не опублікувала відповідний реліз. Зазвичай про дати репетицій повідомляють вже в середині квітня, пише видання. 

За інформацією Фонтанки, в грудневому наказі міністра оборони Сергія Шойгу повітряна частина згадувалась і для Червоної, і для Палацової площі. Деталі парадів (у жодному з міст) не розкриваються. На сайті Міноборони на цю тему є лише два повідомлення: у лютому пускові установки ПГРК «Ярс» прибули до підмосковного Алабіно, а у березні столичний гарнізон почав готувати казарми для парадних розрахунків. Міністр оборони Сергій Шойгу наприкінці березня на відомчій колегії сказав , що паради пройдуть у 28 містах Росії. У них буде задіяно понад 55 тисяч осіб та 1,2 тисячі одиниць техніки, у тому числі понад 10 тисяч осіб та 125 одиниць техніки на Червоній площі.

Зауважимо, на святкування Дня Перемоги 9 травня до Москви приїде єдиний іноземний лідер – президент Киргизстану. Про це пишуть «Відомості» з посиланням на дипломатичне джерело та співрозмовника, близького до адміністрації президента.

Раніше, Кремль пішов на вкрай незвичайний крок, скасувавши ряд військових парадів у регіональних столицях. Зокрема, заплановані паради на честь перемоги СРСР над нацистською Німеччиною скасовано у Курській і Бєлгородській областях, які межують з Україною, а також в тимчасово окупованому Криму.

Теги: Санкт-Петербург росія парад авіація

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