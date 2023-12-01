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Коли Україна зможе повністю звільнити свої території? Euroactiv назвав нову дату

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Коли Україна зможе повністю звільнити свої території? Euroactiv назвав нову дату
фото: atlanticcouncil.org

Euractiv: Забезпечення України зброєю відбувається не зовсім так, як планувалося

ЗСУ, ймовірно, не зможуть витіснити російські війська із тимчасово окупованих під час війни з Росією територій до кінця 2024 року. Про це пише видання Euractiv, посилаючись на офіційного представника НАТО, який висловив свою думку на умовах анонімності.

Як пише видання, західні союзники Києва продовжуватимуть фінансування Збройних сил України і не припинятимуть військової підтримки, навіть незважаючи на те, що криза на Близькому Сході відволікає частину їхніх сил та коштів.

Забезпечення України зброєю, особливо ракетами і боєприпасами, та їх виробництво відбувається не зовсім так, як планувалося, повідомили Euractiv троє дипломатів НАТО. Тож порушується питання, чи зможе Захід утримати лінію протягом наступних місяців. З усього цього видання робить висновок про те, що Росія не поступиться на тлі ознак втоми Заходу після 646 днів війни.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг, виступаючи напередодні після зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі, закликав уникати недооцінки бойового потенціалу Росії. У НАТО також наголосили, що цілі Росії в Україні «не змінилися».

«Росія накопичила великий ракетний арсенал напередодні зими, і ми бачимо нові спроби завдати удару по енергомережі та енергетичній інфраструктурі України, намагаючись залишити Україну в темряві та холоді», – заявив журналістам у Брюсселі Столтенберг.

При цьому чиновник Альянсу визнав, що плани розвитку та прискорення виробництва в оборонній промисловості для забезпечення замовлень на зброю, особливо ракет і боєприпасів, йдуть не зовсім так, як було намічено.

«Росія стає все більш і більш залежною від Китаю щодо фінансування товарів, а також зберігання товарів для оборонної промисловості», – сказав він, додавши, що «вона не в змозі експортувати енергію так само, як це робила раніше, що робить її більш залежною від Китаю».

Союзники Києва неодноразово застерігали Пекін від надання будь-якої військової підтримки Росії та погрожували їй серйозними наслідками, якщо вона це зробить.

Як пише видання, держсекретар США Ентоні Блінкен, спілкуючись з журналістами після зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, також згадав про використання Росією іранських безпілотників в Україні та Північну Корею, яка постачає «значну партію зброї».

До слова, 29 листопада, у Брюселі на перше засідання на рівні міністрів закордонних справ зібралася рада Україна-НАТО. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час свого вступного слова висловив впевненість, що Україна одного дня стане повноцінним членом Альянсу.

За словами генсека НАТО, агресія Росії продовжує загрожувати безпеці усієї Європи, і члени Альянсу надають Україні безпрецендентну військову, фінансову та гуманітарну допомогу. А також повністю підтримують Україну в реформах на шляху до членства у НАТО.

Читайте також: Вступ до НАТО під час війни: Столтенберг зробив заяву
Теги: росія агресія криза чиновник фінансування Україна Єнс Столтенберг Ентоні Блінкен

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