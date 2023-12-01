Росіяни запускали дрони з двох напрямків: деталі нічної атаки

За даними повітряних сил, до відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

У результаті бойової роботи знищено 18 ударних БпЛА, одну керовану авіаційну ракету Х-59

У ніч на 1 грудня російські загарбники атакували територію України дронами-камікадзе та однією керованою ракетою. Ударні дрони загарбники запускали з двох напрямків. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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«У ніч на 1 грудня 2023 року противник атакував ударними БпЛА типу Shahed з двох напрямків: мис Чауда – окупований Крим, Приморсько-Ахтарськ – РФ. Також окупанти завдали удару керованими авіаційними ракетами з повітряного простору окупованої Херсонської області», – сказано у повідомленні.

За даними повітряних сил, до відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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Всього ворог застосував дві КАР Х-59 та 25 ударних БпЛА Shahed-136/131.

Основний напрямок удару – південь та схід країни. У результаті бойової роботи знищено 18 ударних БпЛА, одну керовану авіаційну ракету Х-59. Війська РФ в останні тижні відновили масовані удари по Україні за допомогою ракет та дронів-камікадзе. Так, вночі, 30 листопада, противник атакував 20-ма ударними БпЛА типу Shahed Сили ППО збили 18 БПЛА.

Нагадаємо, триває 646-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 82 бойових зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала десять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще один – по зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, шість зенітно-ракетних комплексів, два склади боєприпасів, радіолокаційну станції та дві станції радіоелектронної боротьби противника.