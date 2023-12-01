Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти використовують українські SIM-карти для керування «шахедами» – ISW

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти використовують українські SIM-карти для керування «шахедами» – ISW
фото з відкритих джерел

У компанії «Київстар» зазначили, що наразі не мають підтвердження того, що окупанти використовують їхні SIM-карти

Збитий українськими силами ворожий дрон мав батарею, модем та SIM-карту одного з мобільних операторів України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

«Військові аналітики з посиланням на відкриті українські джерела повідомили, що російські сили використовують українські SIM-карти «Київстар» для керування «шахедами», – йдеться в повідомленні.

На думку аналітиків, що це дозволяє росіянам використовувати мобільну мережу оператора для відстеження місцезнаходження безпілотника, а також для зміни траєкторії його польоту.

У компанії «Київстар» зазначили, що наразі не мають підтвердження того, що окупанти використовують їхні SIM-карти. Та додали, що  компанія співпрацює з правоохоронними органами, щоб таких інцидентів не виникало. 

Нагадаємо, у ніч на 1 грудня російські загарбники атакували територію України дронами-камікадзе та однією керованою ракетою. Ударні дрони  загарбники запускали з двох напрямків.

Теги: окупанти військові Київстар

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Росії на пороховому заводі спалахнула пожежа
Вибухи в Україні, атака на пороховий завод і конструкторське бюро в РФ: головне за ніч
11 листопада, 07:01
До Білорусі 15-24 вересня прибуло 26 вагонів, завантажених компонентами тактичної ядерної зброї та особовим складом
Росія накопичує тактичну ядерну зброю в Білорусі
10 листопада, 16:40
У ніч на 3 листопада російські окупанти завдали чергового удару по Україні
ППО працювала понад п’ять годин: ЗСУ повідомили деталі нічного обстрілу
3 листопада, 14:56
Наслідки російської атаки на населені пункти Херсонщини
Ворог за добу випустив рекордну кількість авіабомб по Херсонщині
6 листопада, 09:13
Українські воїни знищили на Таврійському напрямку новітній російський ЗРК
Українські воїни знищили на Таврійському напрямку новітній російський ЗРК
9 листопада, 12:42
Зруйновано під’їзд чотириповерхового житлового будинку
Окупанти вдарили ракетою по багатоповерхівці на Донеччині, є жертви (фото, відео)
15 листопада, 07:41
Бійці евакуювали пораненого рашиста з поля бою та надали першу медичну допомогу
Біля Сватового бійці Нацгвардії взяли в полон російського розвідника у формі ЗСУ (відео)
16 листопада, 12:53
Затримали посадовця під час отримання грошей у його кабінеті
У Чернівцях голова ВЛК вимагав у військового хабар за встановлення групи інвалідності
17 листопада, 16:25
Прикордонники показали, як розбомбили окупантів під Лиманом (відео)
Прикордонники показали, як розбомбили окупантів під Лиманом (відео)
28 листопада, 16:51

Події в Україні

Окупанти використовують українські SIM-карти для керування «шахедами» – ISW
Окупанти використовують українські SIM-карти для керування «шахедами» – ISW
Росіяни запускали дрони з двох напрямків: деталі нічної атаки
Росіяни запускали дрони з двох напрямків: деталі нічної атаки
Окупанти поцілили ракетою по Кривому Рогу
Окупанти поцілили ракетою по Кривому Рогу
Україною ширилася повітряна тривога: окупанти запустили «Шахеди» (оновлено)
Україною ширилася повітряна тривога: окупанти запустили «Шахеди» (оновлено)
Уночі 1 грудня РФ атакувала Україну ракетами і дронами: деталі від Генштабу
Уночі 1 грудня РФ атакувала Україну ракетами і дронами: деталі від Генштабу
Окупанти вигадали нову співдружність, аби довести, що Донбас російський
Окупанти вигадали нову співдружність, аби довести, що Донбас російський

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
43K
Конструктивна відповідь на питання Мар'яни Безуглої
35K
Демобілізація військових через півтора року після призову: зареєстровано законопроєкт
30K
Одна із областей посилює перевірку всіх військовозобов'язаних
30K
Українські біженці почали частіше обирати одну країну
18K
У Росії підірвано стратегічну залізницю, яка веде до Китаю
15K
1 грудня у Києві буде відкрито міст, який будують 30 років: ним курсуватиме новий автобус

Новини

Окупанти атакують на шістьох напрямках: Генштаб повідомив про результати боїв
Сьогодні, 07:47
Пожежа на ринку в Ростові, вибух у Кропивницькому: головне за ніч
Сьогодні, 06:59
Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 1 грудня
Сьогодні, 03:42
ЗСУ продовжують відбивати російські атаки на декількох напрямках: аналіз ISW
Сьогодні, 03:31
1 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Офіційний сайт партії львівського мера тепер надає послуги онлайн-казино. Фотофакт
Вчора, 15:34

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua