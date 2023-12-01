Окупанти використовують українські SIM-карти для керування «шахедами» – ISW
У компанії «Київстар» зазначили, що наразі не мають підтвердження того, що окупанти використовують їхні SIM-карти
Збитий українськими силами ворожий дрон мав батарею, модем та SIM-карту одного з мобільних операторів України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
«Військові аналітики з посиланням на відкриті українські джерела повідомили, що російські сили використовують українські SIM-карти «Київстар» для керування «шахедами», – йдеться в повідомленні.
На думку аналітиків, що це дозволяє росіянам використовувати мобільну мережу оператора для відстеження місцезнаходження безпілотника, а також для зміни траєкторії його польоту.
У компанії «Київстар» зазначили, що наразі не мають підтвердження того, що окупанти використовують їхні SIM-карти. Та додали, що компанія співпрацює з правоохоронними органами, щоб таких інцидентів не виникало.
Нагадаємо, у ніч на 1 грудня російські загарбники атакували територію України дронами-камікадзе та однією керованою ракетою. Ударні дрони загарбники запускали з двох напрямків.
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