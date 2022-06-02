Данія послала «важливий сигнал» НАТО та Путіну

Данії підтримали приєднання до спільної політики оборони ЄС

Більшість данців проголосувала за приєднання до спільної оборонної політики ЄС через 30 років після відмови. Про це свідчать неофіційні результати референдуму 1 червня.

За підсумками підрахунку 97 відсотків бюлетенів близько 67 відсотків проголосували за скасування відмови.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила своїм прихильникам, що Данія «послала дуже важливий сигнал» своїм союзникам у Європі та НАТО, а також президенту Росії Володимиру Путіну.

«Ми показуємо, що коли Путін вторгається у вільну країну і загрожує стабільності в Європі, ми об'єднуємося», – сказала Фредеріксен.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Шарль Мішель привітали «історичний вибір Данії».

«Це рішення є «сильним повідомленням про відданість нашій спільній безпеці», – написала фон дер Ляєн у Twitter.

Референдум влада вирішила провести незабаром після того, як Швеція та Фінляндія подали заявку на вступ до НАТО на тлі російського вторгнення в Україну.

Як повідомлялося, Туреччина хоче отримати письмові гарантії від Фінляндії та Швеції перед тим, як погодиться на їх вступ до НАТО. Анкара вимагає «припинити підтримувати терористів».

Крім того, ще однією вимогою Туреччини до Фінляндії та Швеції є скасування санкцій на постачання продукції оборонної промисловості до країни.

Як раніше повідомлялося, Туреччина блокує розгляд заявок Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО.

Раніше Туреччина офіційно повідомила, що хоче від Швеції в обмін на підтримку вступу в НАТО.

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