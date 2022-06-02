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    Події в Україні

    Ракетний удар по Львівщині: потяги відновили рух

    Поїзди, які затрималися через удар по залізничній інфраструктурі, відновили рух - Ракетний удар по Львівщині: потяги відновили рух
    Поїзди, які затрималися через удар по залізничній інфраструктурі, відновили рух
    фото з відкритих джерел

    Пасажирам нічого не загрожує

    Російські війська вчергове вдарили по залізничній інфраструктурі на Львівській залізниці у середу ввечері. Про це у Telegram-каналі повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін.

    Ступінь пошкодження інфраструктури виясняють. Постраждалих серед залізничників немає.

    Через удар затримувалися три пасажирські поїзди. Вони знаходили в безпечних місцях, пасажирам нічого не загрожувало.

    Через декілька годин після ракетних ударів всі три потяги відновили свій рух, а саме:

    • № 30 Ужгород – Київ.
    • № 13 Солотвино – Київ.
    • № 145 Львів – Ужгород.

    Нагадаємо, у Львівській області 1 червня пролунали вибухи у Стрийському районі – це був ракетний удар з боку російських окупантів.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Ракетний удар по Львівщині: потяги відновили рух