Ракетний удар по Львівщині: потяги відновили рух
Пасажирам нічого не загрожує
Російські війська вчергове вдарили по залізничній інфраструктурі на Львівській залізниці у середу ввечері. Про це у Telegram-каналі повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін.
Ступінь пошкодження інфраструктури виясняють. Постраждалих серед залізничників немає.
Через удар затримувалися три пасажирські поїзди. Вони знаходили в безпечних місцях, пасажирам нічого не загрожувало.
Через декілька годин після ракетних ударів всі три потяги відновили свій рух, а саме:
- № 30 Ужгород – Київ.
- № 13 Солотвино – Київ.
- № 145 Львів – Ужгород.
Нагадаємо, у Львівській області 1 червня пролунали вибухи у Стрийському районі – це був ракетний удар з боку російських окупантів.