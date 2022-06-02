Ракетний удар по Львівщині: потяги відновили рух

Поїзди, які затрималися через удар по залізничній інфраструктурі, відновили рух

Пасажирам нічого не загрожує

Російські війська вчергове вдарили по залізничній інфраструктурі на Львівській залізниці у середу ввечері. Про це у Telegram-каналі повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін.

Ступінь пошкодження інфраструктури виясняють. Постраждалих серед залізничників немає.

Через удар затримувалися три пасажирські поїзди. Вони знаходили в безпечних місцях, пасажирам нічого не загрожувало.

Через декілька годин після ракетних ударів всі три потяги відновили свій рух, а саме:

№ 30 Ужгород – Київ.

№ 13 Солотвино – Київ.

№ 145 Львів – Ужгород.

Нагадаємо, у Львівській області 1 червня пролунали вибухи у Стрийському районі – це був ракетний удар з боку російських окупантів.