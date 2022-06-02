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рус
    Події в Україні

    В Чорному морі зросла кількість ворожих кораблів, що загрожують ракетними ударами

    В Чорному морі зросла кількість ворожих кораблів, що загрожують ракетними ударами&nbsp; - В Чорному морі зросла кількість ворожих кораблів, що загрожують ракетними ударами
    В Чорному морі зросла кількість ворожих кораблів, що загрожують ракетними ударами 
    Фото: Associated Press

    Загроза ракетних ударів і з моря, і з повітря, і з тимчасово окупованої території залишається актуальною

    В Чорному морі кількість кораблів, що погрожують ракетними ударами зросла до трьох, десантних – не спостерігається. Про це інформує оперативне командування «Південь« у Facebook.

    Загроза ракетних ударів і з моря, і з повітря, і з тимчасово окупованої території залишається актуальною. Ворог, щоб хоч якось виправдати своє руйнування цивільних об’єктів, продовжує інформаційні вкиди про розташування військових підрозділів в соціально чутливих місцях (школах, лікарнях, дитячих садках і т.п.).

    «Будьте уважними і пильними, довіряйте тільки достовірним джерелам інформації. Вірте в сили оборони та безпеки і не заважайте їм виконувати свої завдання.В єдності ми сильні! Разом до перемоги!«, - йдеться у повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що у Севастопольській бухті перебуває мінімальна кількість кораблів Чорноморського флоту Росії, а всі кораблі-носії крилатих ракет типу «Калібр» вийшли в море.

    Нагадаємо, що у Чорному морі російські кораблі продовжують проводити ізоляцію районів бойових дій, тим самим блокуючи цивільне судноплавство.

    Напередодні сапери знищили дві російські міни, що винесло на одеський пляж.

    Додамо, що днями у бухту Севастополя зайшло судно «Всеволод Бобров», підбите біля Зміїного.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    В Чорному морі зросла кількість ворожих кораблів, що загрожують ракетними ударами