Держбюджет втратив мільярди: Мінфін назвав невтішні цифри

За перші п'ять місяців 2022 року державний бюджет України виконано з дефіцитом 263,2 млрд. грн

Державний бюджет України за перші п'ять місяців 2022 року виконано з дефіцитом 263,2 млрд грн, зокрема загальний фонд – із дефіцитом 270,8 млрд грн за запланованого дефіциту на цей період 526 млрд грн. Такі попередні результати повідомило Міністерство фінансів.

Відомство уточнило, що в травні дефіцит загального фонду держбюджету зріс до 113,4 млрд грн із 89,7 млрд грн у квітні та 80,6 млрд грн у березні, тоді як у лютому та січні фіксувалися профіцити – відповідно 1,1 млрд грн та 12 млрд грн.

Згідно з релізом, серед платежів, стягнення яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження було отримано за рахунок: податку на прибуток – 19,6 млрд грн (у квітні – 5,7 млрд грн), внутрішнього та імпортного ПДВ – відповідно 18,3 млрд грн та 8,8 млрд грн (15,6 млрд грн та 7,9 млрд грн), рентної плати за користування надрами – 11,7 млрд грн (6,5 млрд грн), податку на доходи фізосіб та військового збору – 11 1 млрд грн (9,7 млрд грн), акцизного податку – 7,9 млрд грн.

Надходження єдиного соціального внеску у травні становили 33,5 млрд грн проти 29,7 млрд грн у квітні та 27,8 млрд грн у березні.

За оперативною інформацією Держказначейства за січень-травень 2022 року касові видатки державного бюджету становили 783,6 млрд грн, зокрема загального фонду – 740 млрд грн, або 74,4% від розпису звітного періоду.

Водночас у травні 2022 року касові видатки держбюджету було здійснено обсягом 224,9 млрд грн, зокрема загального фонду – у сумі 216,4 млрд грн, або 67,3% від розпису травня, зазначив Мінфін, тоді як у квітні касові видатки загального фонду держбюджету знижувалися до 166,9 млрд грн із 184,4 млрд грн у березні.

Відомство повідомило, що фактичні держзапозичення до загального фонду держбюджету за січень-травень 2022 року становили 376,6 млрд грн, або 170,5% від запланованих на цей період, а платежі з погашення держборгу – 169,3 млрд грн.

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