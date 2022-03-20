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    Події в Україні

    Українські десантники знищили колону забезпечення окупантів (фото, відео)

    Колона російської техніка розбита вщент - Українські десантники знищили колону забезпечення окупантів (фото, відео)
    Колона російської техніка розбита вщент
    фото: Генштаб ЗСУ

    Путінські рашисти несуть серйозні втрати

    Російські окупанти зазнали чергових втрат у вигляді техніки та особового складу. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

    Десантно-штурмові війська ЗСУ знищили колону забезпечення російських окупантів.

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    Українські десантники знищили колону забезпечення окупантів (фото, відео)
    Українські десантники знищили колону забезпечення окупантів (фото, відео)
    Українські десантники знищили колону забезпечення окупантів (фото, відео)

    Як повідомлялося, 20 березня підрозділ Протиповітряної оборони ЗСУ збив над Одещиною ворожий безпілотник.

    Також українські військові збили випущену російськими військами ракету над територією Вінницької області.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Україна окупація #stoprussia
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    Українські десантники знищили колону забезпечення окупантів (фото, відео)