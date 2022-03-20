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    Над Вінниччиною українські військові знову збили ворожу ракету (фото)

    Уламки ракети знайшли у полі - Над Вінниччиною українські військові знову збили ворожу ракету (фото)
    Уламки ракети знайшли у полі
    фото: t.me/vinnytskaODA

    Наразі ситуація у Вінницькій області – спокійна, активні бойові дії не ведуться

    Збройні сили України збили випущену російськими військами ракету над територією Вінницької області, повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

    Подробиць він не навів і виклав фото уламків ракети у своєму Telegram-каналі.

    За словами Борзова, ситуація у Вінницькій області – спокійна, активні бойові дії не ведуться.

    18 березня повідомляли про ліквідацію трьох російських ракет у небі над Вінниччиною.

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    Теги: росія окупанти війна обстріл військові Україна Вінниччина ракета окупація #stoprussia
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    Над Вінниччиною українські військові знову збили ворожу ракету (фото)