Над Вінниччиною українські військові знову збили ворожу ракету (фото)
Уламки ракети знайшли у полі
фото: t.me/vinnytskaODA
Наразі ситуація у Вінницькій області – спокійна, активні бойові дії не ведуться
Збройні сили України збили випущену російськими військами ракету над територією Вінницької області, повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.
Подробиць він не навів і виклав фото уламків ракети у своєму Telegram-каналі.
За словами Борзова, ситуація у Вінницькій області – спокійна, активні бойові дії не ведуться.
18 березня повідомляли про ліквідацію трьох російських ракет у небі над Вінниччиною.
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