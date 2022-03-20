У Чернігові снаряд рашистів влучив у машину, що розвозила людям воду (фото)

У результаті обстрілу загинули дві людини

У Чернігові під обстріл російських окупантів потрапила машина, на якій містянам розвозили воду. Про це повідомляє «Суспільне».

«Мирні люди їхали просто по воду. Набирали і розвозили далі людям», – розповів очевидець, який попросив не називати його імені.

За його словами, снаряд влучив під машину, вона стала некерованою і з’їхала на узбіччя. Попередньо, дві людини загинули і ще кілька травмувалися.

«Двох загиблих ми відвезли безпосередньо до місця, де їх будуть ховати. Двох вдалося врятувати. Одного хлопця забрали заспокоїти, оскільки там був його батько і, на жаль, він загинув. Що залежало від мене, я допомагав. Не буду розказувати, як саме постраждали люди, але дуже сильно», - розповів очевидець.

Як сказав чоловік, останні дні у районі, де все відбулося, постійно тривають обстріли. «Тут останні 2 дні постійно обстріли, постійні вильоти, бачимо, як літають літаки. Все це бачимо. Чернігів тримається, як би там не було. Втрати… Ми все бачимо… Але тримаємось. Все буде добре. Ми з усім впораємось!» - розповів він.

Як повідомлялося, мішенню російських агресорів стала спортивна лижна база у Чернігові, яка протягом багатьох років приймала лижні та біатлонні змагання, зокрема чемпіонати України та Гонки чемпіонів з біатлону.