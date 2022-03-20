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    Події в Україні

    Французькі журналісти змогли евакуюватися із обстрілюваного окупантами Чернігова

    Журналісти плануюють продовжити висвітлювати війну в Україні та працювати у гарячих точках - Французькі журналісти змогли евакуюватися із обстрілюваного окупантами Чернігова
    Журналісти плануюють продовжити висвітлювати війну в Україні та працювати у гарячих точках
    фото: t.me/spilkanews

    Нацполіція змогла доправити групу до Києва

    Національна поліція забезпечила успішну евакуацію мирного населення з Чернігова – загалом 12 автомобілів. Зокрема, до Києва дісталася і знімальна група телеканалу France-2, суспільного національного телеканалу, повідомляє Telegram-канал Національної спілки журналістів України.

    Із Чернігова порятовано журналістів Агнес Ваграмян та Суфіана Яссіна. Поліцейським медійники розповіли, що в Україні працювали раніше в Одесі, тепер у Чернігові. Після евакуації вже планують їхати до Бучі та Ірпеня.

    Евакуаційною колоною з Чернігова до Києва опікувалися співробітники Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції України. Французьких журналістів супроводили до центру столиці.

    Нагадаємо, російські окупаційні війська 13 березня у Ірпені розстріляли розстріляли 51-річного кореспондента The New York Times, громадянина США Брента Рено (Brent Renaud). Пораненому журналісту надають допомогу в лікарні «Охматдит», загрози його життю немає.

    Також стало відомо, що Росіяни вбили ще двох журналістів в Україні.

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    Теги: росія окупанти війна Чернігівщина Україна журналіст окупація #stoprussia
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    Французькі журналісти змогли евакуюватися із обстрілюваного окупантами Чернігова