Французькі журналісти змогли евакуюватися із обстрілюваного окупантами Чернігова

Журналісти плануюють продовжити висвітлювати війну в Україні та працювати у гарячих точках

Нацполіція змогла доправити групу до Києва

Національна поліція забезпечила успішну евакуацію мирного населення з Чернігова – загалом 12 автомобілів. Зокрема, до Києва дісталася і знімальна група телеканалу France-2, суспільного національного телеканалу, повідомляє Telegram-канал Національної спілки журналістів України.

Із Чернігова порятовано журналістів Агнес Ваграмян та Суфіана Яссіна. Поліцейським медійники розповіли, що в Україні працювали раніше в Одесі, тепер у Чернігові. Після евакуації вже планують їхати до Бучі та Ірпеня.

Евакуаційною колоною з Чернігова до Києва опікувалися співробітники Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції України. Французьких журналістів супроводили до центру столиці.

Нагадаємо, російські окупаційні війська 13 березня у Ірпені розстріляли розстріляли 51-річного кореспондента The New York Times, громадянина США Брента Рено (Brent Renaud). Пораненому журналісту надають допомогу в лікарні «Охматдит», загрози його життю немає.

Також стало відомо, що Росіяни вбили ще двох журналістів в Україні.

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