У небі Одещини українська ППО збила безпілотник окупантів

Противник почав активно використовувати безпілотні літальні апарати в місті та області

У неділю, 20 березня, підрозділ Протиповітряної оборони ЗСУ збив над Одещиною ворожий безпілотник. Про це повідомляє речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

«Підтверджено знищення ворожого безпілотника в небі Одещини. Дякуємо силам ППО ЗСУ», – зазначив Братчук.

Увечері в неділю теж звучали потужні постріли. «Працюють ППО ЗСУ. Вражини – в пекло», – пояснив речник оперативного штабу ОВА.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко, коментуючи ситуацію, зазначив у відеозверненні в Телеграмі, що в неділю обстрілів Одещини не було – противник почав активно використовувати безпілотні літальні апарати в місті та області. «Але наша ППО працює, маємо підтвердження про збиття цих БПЛА», – сказав він.

Марченко також звернувся до російських військових: «З кожним днем ваших смертей все більше і більше, керівництву рф байдужа ваша доля. І здача в полон в Україні може стати для вас не просто порятунком, а й шансом на майбутнє. Прийміть єдино правильне рішення – складіть зброю і здайтеся. Інакше беззаперечна віра українського народу в перемогу перетворить вас на добрива для нашої землі».

Нагадаємо, 18 березня, у небі над Одеською областю близько 5 ранку українські військові сили збили крилату ракету російських окупантів.

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