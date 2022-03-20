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    У небі Одещини українська ППО збила безпілотник окупантів

    Окупанти проводять розвідку над Одещиною - У небі Одещини українська ППО збила безпілотник окупантів
    Окупанти проводять розвідку над Одещиною
    ілюстративне фото з відкритих джерел

    Противник почав активно використовувати безпілотні літальні апарати в місті та області

    У неділю, 20 березня, підрозділ Протиповітряної оборони ЗСУ збив над Одещиною ворожий безпілотник. Про це повідомляє речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

    «Підтверджено знищення ворожого безпілотника в небі Одещини. Дякуємо силам ППО ЗСУ», – зазначив Братчук.

    Увечері в неділю теж звучали потужні постріли. «Працюють ППО ЗСУ. Вражини – в пекло», – пояснив речник оперативного штабу ОВА.

    Голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко, коментуючи ситуацію, зазначив у відеозверненні в Телеграмі, що в неділю обстрілів Одещини не було – противник почав активно використовувати безпілотні літальні апарати в місті та області. «Але наша ППО працює, маємо підтвердження про збиття цих БПЛА», – сказав він.

    Марченко також звернувся до російських військових: «З кожним днем ваших смертей все більше і більше, керівництву рф байдужа ваша доля. І здача в полон в Україні може стати для вас не просто порятунком, а й шансом на майбутнє. Прийміть єдино правильне рішення – складіть зброю і здайтеся. Інакше беззаперечна віра українського народу в перемогу перетворить вас на добрива для нашої землі».

    Нагадаємо, 18 березня, у небі над Одеською областю близько 5 ранку українські військові сили збили крилату ракету російських окупантів.

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    Теги: росія окупанти війна Одещина Україна безпілотник окупація #stoprussia
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    У небі Одещини українська ППО збила безпілотник окупантів