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Українські прикордонники переслідували нелегалів і випадково зайшли до Румунії – ЗМІ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Українські прикордонники переслідували нелегалів і випадково зайшли до Румунії – ЗМІ
Українські прикордонники заблукали і випадково опинилися в Румунії
фото: ДПСУ

Українці втратили орієнтацію на місцевості через погану погоду

Троє озброєних українських прикордонників переслідували нелегалів і випадково потрапили на територію Румунії. Румуни повернули їх в Україну. Про це 18 червня повідомило Observatornews.

Як зазначається, прикордонники нелегально перетнули румунсько-український кордон у районі річки Васер, що на південний схід від українського міста Рахова Закарпатської області. Українці мали при собі автомати.  

За інформацією видання, працівники прикордонної служби втратили орієнтацію на місцевості через погану погоду і не зрозуміли, як опинилися на румунській території. Незабаром їх виявила прикордонна поліція області Марамуреш. 

«Три українських громадянина звернулися за захистом до держави Румунія і були проведені відповідні процедури. Згідно з законодавством і двосторонньою угодою між двома країнами, вони повернулися на українську територію», – розповіла речниця регіонального управління прикордонної служби Румунії Юлія Стан.

Нагадаємо, у Польщі група прикордонників нещодавно вперше зазнала обстрілу з боку Білорусі. Унаслідок цього було оголошено тривогу. 

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Теги: прикордонники Румунія українці Держприкордонслужба

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