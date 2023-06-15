Окупанти тікали від мінометів. Прикордонники показали потужне відео

Прикордонники ліквідували п'ятьох окупантів

На Бахмутському напрямку захисники України активно ліквідують російських загарбників за допомогою гранатометів та мінометів. Державна прикордонна служба Україна показала, як воїни накрили російських загарбників з мінометів та гранатометів.

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Завзятими атаками прикордонники ліквідували п'ятьох окупантів, а ще 11 отримали поранення.

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«Міномети та гранатомети прикордонників плюсують дохлих руzzкіх на Бахмутському напрямку. П’ять окупантів вбито, ще 11 – поранено», – йдеться у повідомленні ДПСУ.

Нагадаємо, що військове керівництво України створило для контроперації 12 бронетанкових бригад, дев'ять із яких були навчені та оснащені на Заході. Польський військовий аналітик Конрад Музика, який уважно стежить за ходом бойових дій, сказав, що лише три з 12 бригад, підготовлених для контрнаступу, були помічені в боях на південному сході.

Раніше президент Чехії Петр Павел заявив, що справжнього контрнаступу ЗСУ ще не було. Усе – ще попереду.

Триває 477-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось 49 бойових зіткнень.