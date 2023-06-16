Захист українського кордону: ЗСУ повідомили, які заходи проводять на півночі країни

Уже встановлено понад 8 тис. мін

На півночі країни українські військові продовжують укріплювати кордон. Захисники вже встановили понад 8 тис. мін в областях, які межують з РФ та Білоруссю. Про це повідомив Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв в Facebook.

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Наєв заявив, що протягом останнього тижня вздовж державного кордону вирито понад 5 тис. м траншей та більше ніж 2,5 км протитанкового рову.

Також українські захисники кордону мінують території. За словами Наєва, встановлено понад 8 тис. мін.

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Крім того, облаштовано більше ніж 60 вогневих позицій, 120 укриттів для особового складу, понад 150 укриттів для автомобільної та броньованої техніки.

Триває 478-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні вночі РФ завдала чергового авіаційного удару по Україні - задіяла два іранських ударних БпЛА типу Shahed. Усі дрони знищено протиповітряною обороною. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.