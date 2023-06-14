На одержувачів субсидій чекають жорсткі перевірки: деталі

У 2023 році очікується посилена верифікація даних для надання субсидій

Уряд планує скоротити списки отримувачів та урізати розмір виплат

Незабаром відбудуться масштабні перевірки отримувачів соціальних виплат. Уряд планує скоротити списки одержувачів виплат та урізати розмір житлових субсидій. Про це свідчить наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Методики верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання».

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Така верифікація проводиться щорічно, але у 2023 році очікується її посилений варіант. Будуть перевірятися дані з таких державних реєстрів:

реєстр застрахованих осіб, яким керує Пенсійний фонд України (ПФУ);

реєстр Державної податкової служби;

реєстр Міграційної служби;

реєстр актів цивільного стану громадян Міністерства юстиції.

Нововведення пояснюється тим, що щороку кількість порушників лише зростає, а під час війни це питання набуло особливої актуальності. Припускається, що обсяги допомоги, яку виплачують не за призначенням, можуть сягати більше 10%, а це – мільярди гривень.

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Відповідно до законодавства, українці проходитимуть три етапи перевірки:

у момент звернення за допомогою;

під час отримання держдопомоги;

після її отримання.

Фахівці зможуть отримати, зокрема, таку інформацію:

зареєстровані транспортні засоби;

реквізити документів (тип, назва документа, серія та номер, дата видачі, термін дії), встановити викрадені чи втрачені документи, місця проживання;

митне оформлення транспорту, складових частин;

бюджетні рахунки для зарахування надходжень щодо сплати штрафів за кримінальні чи адміністративні порушення;

джерела доходів, отримані фізособами від податкових агентів, ознаки доходів, отриманих від здійснення підприємницької чи незалежної професійної діяльності.

Виплати допомоги на оплату житлово-комунальних послуг будуть просто припиняти або змусять повернути державі переплату.

Нагадаємо, 18 квітня уряд ухвалив постанову «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання окремих видів грошової допомоги, пільг та житлових субсидій». Згідно з документом, субсидії надаватимуться українцям, які перебували в полоні не менше місяця та можуть підтвердити це відповідними відомостями.